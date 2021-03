Armádě dochází peníze na výplaty. Slíbené miliardy nemá, hrozí stop investic

Ministerstvo obrany s vrácením všech peněz do svého rozpočtu počítalo již začátkem roku. Chybějící finance proto do vládní rozpočtové rezervy uvolnilo například z mandatorních výdajů, které jsou určeny na platy vojáků. Jak ale v pátek upozornil server iROZHLAS.cz, nyní resortu peníze došly. Na platy totiž bylo jen na několik prvních měsíců.

„Věřili, že nám vše vrátí už v lednu, což se nestalo a vrátili nám jen půlku. Pokud nedostaneme v nejbližší době zbylých 5 miliard zpátky, tak budeme muset brát peníze z investic a některé plánované nákupy budeme muset odložit, nebo i zrušit. Tak, aby bylo dostatek peněz a my mohli tyto peníze přesunout na platy vojáků,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí obrany Jan Pejšek.



Mluvčí dodal, že ministr Lubomír Metnar i samotné ministerstvo v tomto ohledu komunikuje s ministerstvem financí i se samotným premiérem Andrejem Babišem.

Metnar na začátku března pro Deník N uvedl, že o miliardách pro obranu jedná právě Babiš s ministryní Alenou Schillerovu. „Opravdu to záleží na dohodě pana premiéra a ministryně financí, kdy mohu ten materiál na vládu předložit,“ uvedl tehdy.

Pejšek nicméně neví nic o tom, že by se tento bod do pátku schválil na programu jednání vlády, které má být příští pondělí, tedy 29. března.

„Stále věříme, že to bude bod, který bude zařazen na pondělní jednání vlády. Jediná vláda do konce března je v pondělí, takže by to bylo ideální. Ministr dělá vše proto, aby tento bod byl zařazen a projednán,“ uvedl.

Metnar ani premiér Andrej Babiš doposud na dotazy redakce iDNES.cz nereagovali.

Hraniční březen

Poslanci na základě požadavku komunistů převedli loni v prosinci deset miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany do rezervy státního rozpočtu. KSČM jinak nechtěla státní rozpočet jako celek podpořit.

Zástupci vlády poté slíbili celou částku ministerstvu vrátit už na začátku ledna, nakonec ale kabinet obraně převedl zpět až na konci ledna pouze pět miliard korun. O dalších pěti miliardách slíbil rozhodnout později. Zástupci vlády hovořili o termínu do konce února.

„Vláda schválí přesun z vládní rozpočtové rezervy do rozpočtu armády ve výši pěti miliard, zbytkových pět se vyjasní po analýze nároků jednotlivých resortů včetně obrany. Předpokládám, že to bude příští měsíc,“ řekl Babiš na konci ledna.

V únoru se v tomto ohledu nic nestalo. Ministryně financí Alena Schillerová koncem měsíce řekla, že vláda peníze převede ve chvíli, kdy je bude ministerstvo potřebovat a až si o ně řekne. Podle Metnara byl již stanoven termín, kdy záležitost vláda projedná, před jednáním vlády ale byl zrušen. „Počítáme samozřejmě, že peníze do rozpočtu obrany vrátíme, jak jsme slíbili,“ tvrdil Babiš v polovině března.

Březen je pro Metnara posledním možným termínem. Uvedl totiž, že pokud zbylé peníze nedostane do konce tohoto měsíce, tak rezignuje. „Déle už čekat nebudu,“ řekl Deníku N. K vrácení slíbených pět miliard korun vyzval vládu také sněmovní výbor pro obranu. Jinak podle něj totiž ohrožuje obranyschopnost státu.