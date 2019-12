Uzavření soutěže? Tohle téma je v olomouckém klubu zatím tabu

Ačkoli vedli díky sporné fotbalové trefě Lukáše Klimka bruslí, po chabém výkonu prohráli 1:2, což je krajní nepříjemnost. Najednou náskok na jediné místo znamenající přímý sestup činí jen sedm bodů. Zapomeňte na pohodu!



Anebo nikoli? Kluby v zákulisí totiž skandálně řeší, že si soutěž v rozběhnuté sezoně uzavřou. Připraví se extraliga o sestupovou zápletku?

Ohrožená Olomouc by neměla z logiky věci být proti, i když naštvat si fanoušky nechce nikdo, a navíc pokud by se zpřísnila pravidla pro získání extraligové licence, dost možná by stařičká plechárna neprošla. MF DNES se snažila získat stanovisko Hanáků k ožehavému tématu. „Zatím to nemáme moc ujasněné,“ řekl šéf a trenér klubu Jan Tomajko s tím, že za Olomouc se vyjádří generální manažer Erik Fürst.

Ale ani on svůj názor nesdělil: „Protože o tom dosud nic nevím.“ A sdílnější nebyli ani hráči.



„Řešíme to, ale já sbírám ještě informace,“ podotkl zkušený útočník Klimek. Jako by téma uzavření extraligy bylo v Olomouci tabu.

Kohouti před pěti roky postoupili sportovní cestou. Stálo je to mnoho let úsilí v první lize. Koncepčně budovali tým a dočkali se vytouženého návratu mezi českou elitu. Tehdy by měli asi názor jasný hned.

Olomouc se v extralize zabydlela. Třikrát se dostala do čtvrtfinále i se skromným rozpočtem a také letos baží po play off. Drží desáté místo, které jako poslední zaručuje předkolo. „Bude to boj až do konce,“ tuší Klimek. Aby dopadl šťastně, musí Hanáci předvést zcela jinou hru než v sobotu.

Holomajzna s Dynamem

Byli nepřesní, bez energie. Přesto mohli zvítězit, jenže udělali dvě velké individuální chyby. Na začátku druhé třetiny špatně ve středním pásmu vystoupil zadák David Škůrek, ztratil kotouč, pardubický centr Poulíček ho posunul na rozjetého Harju, jenž situaci dva na jediného obránce Švrčka zakončil přesnou střelou do bližší šibenice.

Škůrek minel spáchal v sezoně povážlivě mnoho, proto trenéři očekávaný pilíř defenzivy poslali do první ligy, ale ani to zatím nepomohlo.

Na startu třetí třetiny si ve vlastním pásmu zase neporozuměli Klimek s bekem Jaroměrským, kotouč přenechali číhajícímu Vladimírovi Svačinovi, jeho bombu ještě gólman Konrád vytěsnil těsně za branku, ale do ní jej dostal Tybor odrazem od obránce Ondruška...

„Začali jsme vlažně a těžko jsme se do toho pak dostávali. Paradoxně jsme z toho vytěžili gól. Pardubice potom hrály výborně v obranném pásmu a těžko jsme se prosazovali do střeleckých příležitostí. Poté daly druhý gól a my jsme měli už jen dvě šance,“ shrnul Tomajko.

Jako by jeho mančaftu v náročném svátečním programu, kdy se extraliga hraje obden, a už dnes (18.00) jede Olomouc na Kladno, došlo palivo v nádrži. Anebo si hráči mysleli, že po čtyřech domácích výhrách nemohou s nejhorším týmem soutěže klopýtnout? „Doufám, že ne,“ zamračil se Tomajko.

Zápas nevalné úrovně, dvou soupeřů, již vstřelili v extralize nejméně branek, urvaly Pardubice jednoduchou hrou s pozornou defenzivou. „Zlepšili jsme se v ní. Dobře se do ní zapojovali útočníci,“ těšilo asistenta kouče Dynama Michala Mikesku. „Zápas byl po celých šedesát minut vyrovnaný. Chvilku jsme měli více ze hry my, chvilku zase domácí. Nebylo to nic drtivého ani z jedné strany.“ Když Pardubičtí nevěděli co s pukem, poslali ho přes všechny čáry. Hrálo se spíš po rozích, kde si lebedil olomoucký silák Olesz, jenž neprohrál souboj.

„Byla to holomajzna, puky skákaly, nic pohledného pro diváka. Ale i takové zápasy bohužel jsou a já jsem rád, že se nám to povedlo urvat na naši stranu,“ oddechl si forvard Svačina, jenž přišel den před utkáním z Brna.

V první lajně ukázal, že by mohl Východočechy pozvednout.

Všimla si toho i jeho malá dcerka, s kterou si volal hned po utkání u autobusu: „Vidělas tátu v televizi?“

Chválu slyšel i od trenérů. „Svačinu budeme využívat na přesilovky. Byl u vítězného gólu, minutu před koncem zařídil vyloučení ze zdánlivě ztraceného kotouče. Víme, že je to velmi kvalitní hokejista. A jsme rádi, že se dostal do našeho týmu. Očekáváme zvýšenou produktivitu elitní formace,“ přeje si Mikeska.

To Mora, jež postrádá zraněné klíčové útočníky Knotka s Ostřížkem, posílení nechystá. „Zatím o ničem nepřemýšlíme,“ podotkl Tomajko.

Zatímco Svačina se rozplýval: „Jsou to krásné a důležité tři body.“

Pokud je Dynamo potvrdí dnes proti předposledním Vítkovicím, opustí sestupové poslední místo.

„Jakou jinou motivaci už bychom měli mít,“ zdůrazní Mikeska. „Tři body z Olomouce jsou velkým povzbuzením. Doufáme, že to je první krok.“

Snad druhým krokem nebude uzavření soutěže...