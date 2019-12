Sbírám informace, pak si udělám názor, říká Klimek k uzavření extraligy

Po dlouhém zkoumání opakovaných záběrů vypečený gól kupodivu uznal, neboť kopnutí patrné nebylo, kohouti šli v první třetině důležité bitvy nad posledními Pardubicemi do vedení a rychlý křídelník úderné druhé letky si z posledních pěti zápasů připsal pátý bod. Jenže nakonec neměl žádnou cenu.



Mátožní kohouti závěrečný domácí mač roku prohráli 1:2 a nejistě balancují na desátém místě extraligy.

„Zápas jsme si představovali úplně jinak. Tím gólem jsme do něj vstoupili jakž takž dobře, ale výkon neodpovídal tomu, co jsme si řekli,“ vydechl 33letý útočník.

To nebyla povedená rozlučka s rokem před vlastními fanoušky.

To každopádně. Chtěl bych fanouškům do nového roku vzkázat, ať chodí dál v tak hojném počtu. Podporují nás výborně. Chceme jim dělat radost. Určitě jim to vrátíme.

V čem byly největší rezervy?

V pohybu, důrazu. Nevyndávali jsme puky od nás ze třetiny, hledali jsme zbytečně složitosti a nedrželi se hry, s kterou jsme sbírali body. Ustoupili jsme od plánu a takhle to dopadlo.

A vaše trefa byla k ničemu.

Vůbec jsem nevěděl, jestli to uznají, nebo ne, proto jsem se neradoval. Jen jsem čekal, co řeknou. Byl jsem si vědom, že jsem to tam nasměroval, ale nevěděl jsem, jestli jsem udělal pohyb, nebo ne. Bylo to v rychlosti, ještě tam byl obránce. Zablokoval mi hokejku, tak jsem nastavil brusli.

Pěkná placírka. Ukázal jste, že jste vyhlášený fotbalista.

To je pravda, placírka byla výstavní, možná mě vezmou tady na druhý stadion, když to uvidí. Prodal jsem aspoň fotbalovou rozcvičku.

Přimotal jste se ale také k rozhodujícímu gólu Pardubic. S Jaroměřským jste si spíš překáželi.

Řešili jsme to s Jarynem. Dobrusloval jsem hráče, sáhl jsem do puku, on ho chtěl vyhodit. Trefil mi hokejku a odrazilo se to přímo k jejich hráči, který vystřelil, a pak to ještě dorazili. Nedomluva, trošku smůly a špatný odraz. Sešlo se víc věcí.

Pak už to nešlo?

Šance jsme měli, i tlak jsme si celkem vytvořili, ale bohužel jsme je neproměnili. I když k tutovce nebo dorážce jsme se nedostali. Na jeden gól se těžko vyhrává. Příčinu bych spíš hledal v neproduktivitě než v tom, že jsme dostali dva góly.

I první gól Pardubic byl však laciný; po další chybě Škůrka ve středním pásmu.

První dvě třetiny nebyly dobré. Takový zápas někdy je, ale to se nesmí stávat, zvlášť když přijedou Pardubice, kterým potřebujeme co nejvíc odskočit. Nevím, čím to bylo.

Byli jste v křeči?

Je to možné. Dělali jsme špatná rozhodnutí, dávali si špatné puky. I přes to, jak jsme špatně hráli dvě třetiny, mohli jsme vzít i všechny body.

Chyběl vám drajv. Může to být i náročným programem? Hrajete obden, už dnes v Kladně.

Nejezdilo nám to, do toho jsme si dávali špatné puky, to se tak sečetlo. My jsme puk honili, a když vám to nejezdí, tak ho ani nechytnete. Řekl bych, že programem to nebylo. Mají ho všichni stejný, často se hraje obden. Musíme najít příčinu a příště se toho vyvarovat.

Nenabyli jste dojmu, že se vám po čtyřech domácích výhrách nemůže s posledním týmem nic přihodit?

Možná to tak mohlo svrchu vypadat, ale tak to určitě nebylo. Věděli jsme, kde jsme v tabulce, kde jsou oni, jak se sezona vyvíjí. Klidu bych to nepřičítal. Prostě špatný výkon, tak bych to řekl.

Držíte desítku, jste na hraně play off. Čekáte tuhý boj do posledního kola?

Já už jsem to říkal v listopadu, že to bude boj do posledního kola, a zatím se to jen potvrzuje. Tabulka se rozdělila. Bojujeme o desítku.

Kluby řeší možnost uzavření soutěže i v rozehrané sezoně. Co vy na to?

My to samozřejmě taky řešíme. Bavíme se o tom. Někdo má názor takový, někdo takový. Já nejsem majitel, takže úplně neznám jejich zájmy. Snažím se posbírat co nejvíc informací a pak si na to udělat názor.

Takže mi ho teď neřeknete?

Zatím ne.