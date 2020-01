POHLED: Proč (ne)uzavírat extraligu? Hráči se bouří, diskuse dál chybí

Podobně mluvili Gulaš, Řepík, Smoleňák, Jelínek, Skuhravý. Reprezentanti. Matadoři. Osobnosti a kapitáni týmů z hokejové extraligy, nad níž se vznáší revoluční zásah.

Nemalá část klubových šéfů chce protlačit uzavření nejvyšší soutěže. Nikdo by nemusel sestoupit už za necelé dva měsíce! „Měnit pravidla během sezony je nesmysl,“ tvrdí karlovarský Václav Skuhravý. „Může se stát něco, co by mohlo zásadně ovlivnit fungování českého hokeje,“ apeloval Libor Zbořil, šéf české asociace hokejistů (CAIHP).

Ta sjednotila hráče, kteří ukazují, že jim není lhostejné směrování české hokejové chlouby – čímž extraliga minimálně díky divácké návštěvnosti dozajista je. Ve středu výrazné postavy dorazily do Prahy, kde Zbořil představil výsledky referenda ze čtrnácti extraligových kabin.

- 266 hráčů si nepřeje uzavřít nejvyšší soutěž v této sezoně.

- Pro hlasovalo 17 respondentů, většinou z klubů, kterým hrozí sestup.

Při vášnivých debatách o kontroverzní změně to jsou snad první konkrétní čísla, která někdo vůbec zveřejnil. Na druhou stranu při úvahách o (ne)uzavření extraligy mohou být počty znepokojených hokejistů stejně podstatný údaj, jako kdybyste při výpočtu průměrné rychlosti věděli údaj o teplotě silnice.

Tempo zkrátka určují jiní.

Dál přetrvávají nejasnosti. A spíš se ještě množí. Jak by se do extraligy dalo postoupit? Co marketingová práva? Kdo bude řídit disciplinární komisi nebo platit rozhodčí? Dál hlavně zoufale schází jakékoliv analýzy, srovnání, tvrdá data, věcné názory a připomínky z obou táborů.

Také středeční tiskovka kromě „kabinového referenda“ nabídla příval emocí (i když samotní hokejisté nemají moc dalších možností se bránit). I proto Zbořil mluvil „o plivnutí do tváře všem, co milují hokej“ nebo „krádeži za bílého dne“.

Slíbil, že se bude za hráče bít, je připravený se klidně obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Jenže víte, jak bafuňáři přistupují k soudním opatřením, která na podzim po stížnosti vyřazených klubů zarazila nově vzniklou juniorskou ligu akademií? Povýšeně je ignorují. Hokej se dál řídí pravidly, která se překotně mění bez široké diskuse. Děje se to i teď, ačkoli situace je lehce odlišná.

Uzavření extraligy Jak k němu může dojít? Hokejovou extraligu nyní řídí Český hokej. Podle současných pravidel platí, že z extraligy sestoupí přímo poslední tým po základní části a nahradí jej vítěz play off první ligy.

přímo poslední tým po základní části a nahradí jej vítěz play off první ligy. Aby k uzavření mohlo teoreticky dojít, musí APK (sdružení klubů) do konce ledna požádat Český hokej o převzetí soutěže. Někteří zástupci APK uvažují, že by sestup zrušili a extraligu pro nadcházející ročník rozšířili o nejlepší prvoligový klub.

a extraligu pro nadcházející ročník rozšířili o nejlepší prvoligový klub. Výkonný výbor Českého hokeje by musel souhlasit se změnou počtu účastníků , která by vyplynula ze zrušení sestupu a postupu vítěze play off první ligy.

, která by vyplynula ze zrušení sestupu a postupu vítěze play off první ligy. Výkonný výbor je jedenáctičlenný, přičemž čtyři členové jsou zástupci extraligových klubů (Aleš Pavlík z Vítkovic, Aleš Kmoníček z Hradce Králové, Jiří Šlégr z Litvínova a Libor Zábranský z Brna).

Extraligový hokej živí peníze majitelů klubů a jejich mecenáši. Teď nad nejvyšší soutěží chtějí mít kontrolu, u části z nich zároveň převládl strach z hrozícího pádu. Osobní prospěch převažuje nad přínosy pro český hokej. Jakoukoli obhajobu v tuto chvíli maže zbrklost vymyšlených plánů.

Na druhou stranu po neúspěšném vystoupení české „dvacítky“ na domácím šampionátu zesílily hlasy, že ve Finsku nebo Německu uzavřené soutěže fungují a pro tamní reprezentace generují řadu zajímavých talentů.

V tuzemsku se odpůrci změny odvolávají na specifika české nátury a zachování tradic. Na druhou stranu, pokud by vládli hokeji jen staromilci, nezavedlo by se počátkem 70. let v Československu play off, které je přes tehdejší počáteční těžkosti i dnes v extralize samozřejmostí. Univerzální návod neexistuje.

Zbořil jako zástupce hokejových profíků zmínil číslovku osm. Tolik extraligových mančaftů by zřejmě souhlasilo s uzavřením soutěže. Je také důležité rozlišovat, jaké načasování by si bossové představovali.

Třeba ve středu kladenský šéf a jeden z „představitelů revoluce“ Jaromír Jágr ubíral a upřesňoval, že brzké změny nejsou na pořadu dne. „Situace je stejná, jak kdybys byl majitel firmy, ale někdo jiný ti říkal, co by se mělo dělat a kam půjdou peníze. Nemyslím, že je to férové a že by to tak mělo být.“

Jak by to tedy mělo být? K jakým činům se teď přejde?