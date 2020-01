Uzavřít extraligu? Takový krok se musí řešit mezi sezonami, soudí Skuhravý

„Jsem rozhodně proti, absolutně to nechápu,“ říká Skuhravý v rozhovoru pro MF DNES.



Shodný postoj zaujímá i klub. Karlovy Vary se slovy majitele Karla Holoubka jasně ohradily proti zařazení mezi celky, které by uzavření extraligy podpořily.

„Nikdo se nás neptal. My v kabině s vedením jsme v tomto za jedno, jsme proti,“ říká rezolutně Skuhravý a dál vysvětluje, že měnit pravidla hry během rozehrané sezony je v rozporu s jeho chápáním férovosti sportu.

Co jste si pomyslel, když jste o variantě uzavření slyšel poprvé?

Když jsem to slyšel poprvé, řekl jsem si, že to je hrozná blbost. Jsou dané určité řády a měnit něco uprostřed soutěže nejde. Jako kdyby se hrál zápas a během něj někdo řekl, že se nebude hrát 60 minut, ale jen 50. Jsou věci, které se prostě musí dodržet. Pokud věc majitelé v budoucnu změní, dobrá, ale ne během sezony. Takový krok se musí řešit a případně zavést v létě mezi sezonami.



Jak se dával dohromady hlas hráčů?

Nemůžeme fungovat jako odbory, protože hráčské smlouvy jsou nastavené z 95 procent pro klub a z pěti pro hráče. (úsměv) Navíc jsme osoby samostatně výdělečně činné, tedy máme jen smlouvy o práci, nebo o díle. Myslím ale, že nás hráče to hodně semklo. Přes 290 hráčů se zúčastnilo referenda, podle mě snad jen 30 hráčů nehlasovalo. Stanovisko je jasné, 92 procent proti uzavření. Je vidět, že hráčská asociace tady chyběla. Jde i o signál dalším, že asociace svůj smysl má a je dobře, že funguje.



Probírali jste téma i s hráči z jiných klubů? Sparťan Řepík nabídl svou zkušenost z Finska.

Také jsme se o tom bavili, s kluky jsme se potkali a hodili řeč. V každé lize musí být určitá soutěživost a hrát o postup, nebo o sestup. Hrajeme pro fanoušky a ti nepřijdou na zápas, když tým bude v půlce prosince poslední a o nic mu nepůjde.

Karlovarský útočník Václav Skuhravý pálí na zlínskou branku.

Zbytek sezony může vypustit a nic se mu nestane.

Přesně tak. Můžu dát příklad Sokolova v první lize. Když jsem tam loni jezdil na baráž, chodil plný stadion. Teď se klukům nedaří a na zimák chodí tři sta, čtyři sta těch věrných fanoušků. Odliv fanoušků je. Sokolov de facto o nic nehraje. Vědí, že 7. března dohrají a nic se jim nestane. Nemůžou postoupit, sestoupit, žádné předkolo. Myslím, že uzavření soutěží nedává smysl. Když proti sobě budou hrát v 52. kole poslední s předposledním o záchranu, bude plný stadion. V uzavřené soutěži lidi určitě nepřijdou.



Vy hráči víte, kdo s informací o uzavření přišel jako první?

Také zajímavé téma, kdo informaci vynesl a pustil do novin. Stejně jako postoje klubů. Od nás z klubu nikdo žádné vyjádření nedával a Blesk nás zařadil mezi kluby souhlasící s uzavřením. Přitom nás se nikdo neptal. To se mi vůbec nelíbí, že někdo mluví za nás.



Tedy nevíte ani to, kdo přišel s tím tématem?

Nevím, kdo to vymyslel. Asi některý deník přinesl informaci, že se bude uzavírat extraliga a ostatní se chytili. Možná úplně zbytečná diskuze a panika, že se někdo chytil mylné nebo úplně vymyšlené informace.



Řešili jste postoj a ladili kabinu s vedením?

V klubu jsme nic extra neřešili. Jak hráči, tak vedení jsme ale za jedno, že uzavřít extraligu během sezony by byl velký nesmysl!



V šatně jste hlasování probírali? Několik hráčů z týmů druhé poloviny soutěže nehlasovalo.

Nikoho z kluků nesoudím, možná nevěděli, co si můžou dovolit. U nás jsme hlasovali všichni. Přinesl jsem papír s referendem a každý měl svobodnou vůli a rozhodnutí. Každý napsal za sebe svůj postoj, jako ve volbách. (úsměv) Byli jsme jednotní a dali jsme najevo, že s tím zásadně nesouhlasíme.

Jakou sílu hlas hráčů má nebo může mít?

Nedokážu odhadnout. Jak už jsem říkal, naše smlouvy jsou postavené dost ve prospěch klubů. Ale každý chce hrát, všichni jsme je podepsali. I kdyby se extraliga v budoucnu uzavřela, bude podle mě strašně obtížné vymyslet a realizovat celý proces, jak vše bude fungovat. Podle mě by nastal odliv fanoušků. A tím i sponzorů. Ti si řeknou: na hokej nikdo nechodí, proč my tam budeme dávat peníze? Jde o spojené nádoby a není snadné dělat takový krok.



Překvapilo vás, kolik klubů a osobností se ozvalo proti?

Asi hlavně proto, že se vše řeší během sezony. Tohle je absolutní nesmysl. Být to mezi ročníky, takový poprask věc nezpůsobí. Řekne se, že nikdo nesestupuje a ok. Stejně jako letos se zrušením baráže a zavedením přímého sestupu. Všichni to věděli před sezonou. Každý věděl, co jak má zahrát. Jinak jde o holý nesmysl.



Vnímáte i fakt, že s Karlovými Vary jste zažil sestup i návrat a vyzkoušeli jste si, že prolínačka funguje?

Přesně tak. Fanoušci nás neopustili, chodilo jich v první lize hodně a postoupili jsme zpátky. Tým se okysličil, mladí kluci dostali příležitost se vyhrát. Myslím, že takový model by měl fungovat i nadále. Každý klub má nějaké ambice, někdo je nenaplní, jiný zase ano. Takový je sport.

Karlovarský Václav Skuhravý (uprostřed) cloní před brankou Pardubic.

Vy byste byl pro jaký model sestupů a postupů?

Klidně bych to nechal, jak je to letos. Anebo pokud nechtějí širokou baráž, ať hraje vítěz první ligy s posledním z extraligy baráž na čtyři vítězná utkání. Pak odpadnou spekulace ze široké baráže, že někdo někomu pustil zápas a podobně. Jeden tým může být odskočený a pak se říká, že vypouští zápasy. Vrhá to na soutěž špatné světlo. Takhle by při sérii na čtyři vítězná utkání nikdo nemohl nic říct.



Máte pro hráče z týmů ze dna tabulky pochopení, že se o extraligu bojí?

Nevím, nechci, aby to vypadalo, že jim vůbec nerozumím. Ale už jsem řekl: pravidla byla na začátku sezony jasně daná! Je jejich chybou, kam se dostali. Nás se před dvěma lety taky nikdo neptal, jestli nechceme uzavřít soutěže. Každý si sezonu rozjel, jak rozjel a ještě je před všemi skoro její půlka. My jsme boj o záchranu zažili několikrát, nervy k hokeji zkrátka patří. Každý si tím musí projít.