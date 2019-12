Uzavřít extraligu? Blbost a hodně špatný krok, říká sparťan Růžička

Co na myšlenku uzavřít ligu říkáte?

Neovlivním to, ligu řídí někdo jiný, ale můj názor je, že by to byla blbost. Jde to vidět už na tom, co se udělalo s první ligou (také se nesestupuje), ta liga je absolutní... Nevím, nechci ani říkat co. Hrozně klesla a mám strach, jak by vypadala extraliga.

Je to mezi hráči téma?

Bavíme se o tom. Ale řešilo se to už před dvěma měsíci, pak najednou nic. Teď se to zase řeší, chodí hlasy, že letos stejně ne. Vůbec nevím, co je to za situaci. Názor mám, byl by to hodně špatný krok. Ale jak jsem říkal, jsem jen hráč.

Pojďme k vám, jak se cítíte v roli mentora ve čtvrté lajně s mladými?

Beru situaci, jaká je. Nechci říct, že mi je jedno, ale beru ji. Oni (Vitouch a Pšenička) jsou talentovaní, snažím se jim radit, něco už jsem taky zažil. A oba teď hráli skvěle.

Vyhlížíte trochu návrat Marka Kvapila, abyste navázali na spolupráci před sezonou?

Kvápa chybí celkově, suverénně je jeden z nejlepších hokejistů v extralize. Hrál jsem s ním během přípravy před sezonou a šlo nám to i s Michalem Řepíkem docela dobře. Jen se to celé zbortilo, no. Najelo se na jiný režim, naštěstí se vyhrávalo, za což jsem rád. Věřím, že se z toho taky vykoušu, přece jen každý hráč chce hrát hodně. Tady to je našlapaný.

Máte za sebou polovinu sezony ve Spartě, jaká byla?

Jsem hlavně rád, jak se daří týmově. Pro mě osobně to bylo hrozně novinek. V Chomutově jsem byl v zajetém režimu, hrál jsem 25 minut na zápas. Zkazil jsem něco? Vrátil jsem se na další dvě střídání. Tady ve třiceti zažívám něco nového.

Od osmého prosince jste nehrál, po reprezentační pauze jste měl střevní potíže, těšil jste se už na led?

Určitě. Tři dny jsem ležel v teplotách a křečích, jen jsem měl obavy, jak to po jednom tréninku bude vypadat. Na druhou stranu proti salmonele v Chomutově to vlastně skoro nic nebylo (smích).

Jak budou vypadat Vánoce?

Je tam hrozně moc zápasů. 25. máme už trénink, den na to zápas. Musíš pořád někde vyzobávat body. Ale Vánoce si užiju. S rodinou.