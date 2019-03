Olomoucká hokejová euforie. Kde až skončí jízda podceňovaných?

Ač se tam podívají potřetí za čtyři sezony, pořád to experty udivuje.

„Je fajn, že se Olomouc dostala do šestky, když celou sezonu posloucháte nějaké prognózy,“ ocenil trenér Zlína Robert Svoboda.

„Šestka je plus, ne náhoda. Hrajeme jeden za druhého a díky tomu jsme tam,“ říká centr Petr Kolouch.

Porovnání cena/výkon vychází u nízkonákladové Olomouce jako nákupy po Vánocích. „Co předvádí s minimálním rozpočtem a mužstvem odložených hráčů, je neuvěřitelné,“ napsal na Twitter expert Jakub Koreis. Co by za to nejen bohatá Sparta dala. Zatímco slečny sbírají podpisy, plechový stadion burácí: My tu ligu stejně vyhrajem!

První mistr samostatné české extraligy o druhém titulu sotva sní.

Považuje si, že se zabydlel v soutěži. Před pěti lety se potkával s Kadaní, teď budí urputnou rychlou hrou respekt. A nenudí jen propracovanou defenzivou. Těžko byste našli tým s lepší formou ve finiši. Hanáci vyhráli sedm utkání v řadě. Přitom než jízdu odšpuntovali, po porážce s Litvínovem v prodloužení vypadli z desítky. Byť kvůli početné marodce často dohrávali jen na čtyři beky a zranila se i opora v brance Konrád, předvedli famózní šňůru.

Porazili první Liberec i druhou Plzeň. „Po Litvínovu to nevypadalo,“ kývne šikovné křídlo Aleš Jergl. „Řekli jsme si, že musíme změnit hlavně předbrankový prostor.“

A jsou nejmilejším překvapením.

Nesmlouvavý generální manažer Erik Fürst s omezenými možnostmi buduje tým s citem. V brance září náhradník v černé masce Jan Lukáš. Šerif Jiří Ondrušek čistí prostor před ním a co má v ruce železnou destičku, přidává i góly. Osmatřicetiletý Zbyněk Irgl, odložený z Třince, chytil druhý dech: 22 tref!

Střízlík Jergl ukazuje šikovné ruce, silový centr Jan Knotek potvrzuje, že je na něj spoleh. Jenže také vypadl. Chybí i Galvas, Jaroměřský, Nahodil. Avšak trenéři Jan Tomajko se Zbyňkem Motákem neremcají. „Soudržnost,“ prozradí Moták týmovou zbraň. „Nikdy se nevzdáme, dále Lukáš a defenziva. Když nedáváte góly, musíte dobře bránit a mít veselou partu lidí.“

Zpět ke kruciální otázce: ne, olomoucký hokej není akutně ohrožen. Nicméně vedení s body petice fanouška Jana Jašíčka souhlasí, a tak jí dopřává prostor i na webu. Co se v ní píše?

Žádá, aby město zahájilo rekonstrukci stadionu a dávalo víc peněz.

Až drzé, uvážíme-li, jak štědrou podporu z města hokej roky má.

Za symbolických tisíc korun ročně využívá stadion. Všechny příjmy včetně z městských reklam jdou na jeho účet. Město platí provoz. Nájemní smlouva se však má změnit.

Navíc struktura klubu není zcela transparentní. Vlastní ho akciová společnost Ol-hockey group, majoritním akcionářem je Tomajko.

Proč tají, kdo drží menšinový podíl? I více než pětimilionový dluh městu přebíjí nadšení. Dnes se Olomouc dozví, zda vyzve ve čtvrtfinále Hradec, či Plzeň. „Se šestkou nikdo nepočítal, chceme ukázat, že tam nejsme jen tak,“ pravil Jergl. „V play off jsou všichni na stejné rovině, bude to o tom, kdo víc zabere.“ Podceňovaní zabrat umějí.