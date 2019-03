Olomouc může překvapit, říká útočník Herman. Změny ale nelituje

Předchozích sedm sezon strávil na druhé straně – v kabině domácích. Po minulé se sedmadvacetiletý komplexní útočník s ladným skluzem rozhodl pro změnu, neboť v Olomouci neprorazil do elitních formací, což mohl brát jako křivdu.

Ve Zlíně má větší roli, po které prahl. Ve 42 zápasech nasbíral 12 gólů a 15 asistencí, ale úterní důležitou bitvu na Hané končil s nulou. Bodů kanadských i týmových. Vlastně s minus jedničkou za pobyt na ledě při obdržené brance.

Chyboval. V závěru první třetiny se ve středním pásmu pokusil dlouhou kličkou obejít ramenatého zadáka Škůrka, avšak nevyšlo mu to, upadl a volný kotouč sebral olomoucký štírek Aleš Jergl.

Protáhl se do útočného pásma a otevřel skóre.

Ve třetí třetině ještě subtilní Jergl v oslabení Hermana hitoval, až si musel opravit helmu a přesvědčit se, že náraz dostal zrovna od tohoto diblíka. Navíc spálil několik šancí. Víc za osmnáct minut na ledě neukázal. „Prvních deset minut jsme stáli a nevěděli jsme, která bije. Pak to bylo vyrovnané jako všechny naše zápasy. Jenom se potvrdilo, že teďka Honza Lukáš chytá výborně. Vychytal nás, také jsme měli hodně šancí. Nemáme se za co stydět,“ přemítal Herman. „Gólman jim to zavřel, na jeden gól se vyhrát nedá.“

Zlín by bral i bod, jenž by mu stačil k jistotě předkola play off. Takhle o něj musí bojovat zítra v posledním kole doma proti Brnu. „Nedá se nic dělat, jdeme dál. Prohráli jsme se vztyčenou hlavou. Máme doma Kometu, musíme tam nechat všechno. Hrajeme o play off. To hokejista chce. Bude vyprodáno, bude super zápas. Věřím, že nám diváci pomůžou,“ přál si, zatímco někdejší spoluhráči křepčili, neboť si zajistili šesté místo a účast ve čtvrtfinále.

„Mají výborný tým. Sezonu začali skvěle, pak měli pokles. Bylo to nahoru dolů, teď mají lauf. Sedmá výhra v řadě. Braňo Konrád se zranil, ale mají super druhého gólmana a vyhrávají na dva tři góly. I na jeden,“ chválí kohouty. „Mohli by být v play off překvapením.“

Avšak přestupu nelituje. „Jsem spokojený, nestěžuji si. Jen mě mrzí, že jsme s klukama z Olmika třikrát prohráli. Dva zápasy 1:2, teď 1:3. Ztroskotali jsme na koncovce.“