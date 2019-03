Šestí nejsme náhodou, říká Kolouch. Odchodem do Olomouce si polepšil

„Upřímně jsem rád, že jsme skončili před nimi. Já už jsem před sezonou v rozhovorech říkal, že nikde není napsáno, že Vítkovice - přesto, jaké mají zázemí a podmínky - nemohou skončit za námi. Potvrdilo se to,“ těší sedmadvacetiletého útočníka, že si polepšil. „Přesně tak,“ mrkne.

Postup do čtvrtfinále slavil kolo před koncem základní části, když kohouti porazili Zlín 3:1 a Vítkovice prohrály v Liberci. „Cíl byl dostat se hlavně do předkola. Tohle je plus, ale nemyslím si, že by to byla náhoda. Jsme mančaft, který hraje jeden za druhého, a díky tomu jsme tam, kde jsme,“ cení si Kolouch šestého místa. „Vítáme to, protože si můžeme před čtvrtfinále spočinout, doléčit bolístky, kterých není málo.“

Povedenou tečí Švrčkovy rány zvyšoval svým pátým zásahem sezony ve třetí třetině stav na 3:0. „Štěstíčko. Snažím se to ale trénovat a trefovat puky od beků.“

Gól byl sladkou odplatou, neboť naposledy ve Zlíně zápas nedohrál po drsném faulu forvarda Okála. Se zlomeným nosem, natrženým svalem a otřesem mozku skončil v nemocnici. Vynechal osm zápasů.

„Gól potěší vždycky a zvlášť proti Zlínu, když minulé utkání bylo pro mě nešťastné. Ale nic speciálního,“ ujistí, že mstu neplánoval. „Abych řekl pravdu, tak jsem se na to nesoustředil. Kluci měli před zápasem nějaké narážky, ale nejsem zrovna typ, co by někoho hledal a mstil se.“ V prvním útoku, kam ho trenéři vytáhli k Ostřížkovi a Jerglovi na místo zraněného centra Knotka, měl jiné úkoly. Souhra klapala.

„Ze začátku jsem měl z toho respekt, protože kluci hrají v parádní formě. A jejich tempo je trošku větší. Ale byl jsem rád, že jsem s nimi po delší době zase zahrál. Myslím, že nám to šlo.“ Trenér Zdeněk Moták přikývne: „Všichni tři jsou techničtí hráči, vyhoví si.“

Petr Kolouch

Na vítězství v derby se však pořádně nadřeli. „Bylo vidět, že jde o hodně. K zápasu jsme přistoupili se vší vážností, byl to takový play off zápas. Jsme strašně rádi,“ ulevil si Kolouch. „Byly pasáže, kdy jsme byli pod velkým tlakem, ale skvěle to pochytal Honza Lukáš, jako již tradičně v posledních zápasech. Patří mu velký dík. Ale byla to práce všech hráčů. Sice měli optický tlak, ale vyložené šance nebyly.“

I díky tomu, že si Olomoučtí počínali důsledně před vlastním brankovištěm, na což se v tréninku zaměřili. „To je přesně to, na čem si zakládáme. První střelu má gólman, když ji nezblokujeme, ale pak dorážky musíme mít a čistit to. Se Zlínem se nám to dařilo od začátku do konce,“ chválí Kolouch.

Odměnou byla sedmá výhra v řadě a potlesk pěti tisíc diváků vestoje. „Atmosféra, kterou nám vytvořili fanoušci po zápase, byla neuvěřitelná.“ Ještě lepší čeká na kohouty v play off. Vyzvou Hradec Králové, nebo Plzeň, s kterou dvakrát ve čtvrtfinále prohráli. O soupeři rozhodnou páteční (online od 18.00) výsledky posledního kola, nikoli však olomoucký na ledě Chomutova. Hanáci mohou v klidu doléčit šrámy.

A v play off se ukáže, jak moc si Kolouch polepšil.