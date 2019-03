A zase Plzeň! Proč přes ni nepřejít? ptají se v Olomouci

Hanáci měli skvělou šestou příčku jistou. A čekali, zda si Plzeň před Hradcem Králové uhlídá třetí místo. Stalo se. Takže zase Škoda!

Nebo spíš škoda?

„Potřetí za čtyři roky,“ vydechne olomoucký kapitán Martin Vyrůbalík. Rychle mu naskočí dva čtvrtfinálové nezdary. „Loni jsme ale šli na Plzeň přes předkolo, kde jsme měli těžké zápasy se Zlínem. To vezme síly. Teď máme stejné podmínky. Postoupí tým s lepší formou, a kterému bude líp chytat brankář,“ přemítá osmatřicetiletý obránce Mory.

Pak dodá: „Je ale jedno proti komu hrajeme. Musíme udělat všechno pro to, abychom je porazili čtyřikrát. Teď máme trochu volna, pak se budeme chystat. Uvidíme, kdo se nachystá líp.“

Série startuje 18. března v Plzni, do Olomouce se přesune minimálně 22. a 23. března. Bude vyprodáno, ceny vstupenek na Hané jsou od 200 do 350 korun. Nachystat se na palebnou sílu Plzně s nejproduktivnějším hráčem extraligy Milanem Gulašem a jeho dvorním centrem Janem Kovářem nebude jen tak. Vždyť oba mají táhnout i český národní tým na světovém šampionátu v Bratislavě. Vyrůbalíka a spol. čeká šichta.

Jak dál v hokejové extralize? Dvojice pro předkolo a čtvrtfinále

„To není jen na obráncích. Jsou to nadstandardní hokejisté v české lize. Budeme se na ně speciálně připravovat, mají výborné přesilovky. Musíme jim jich dát co nejméně. Pět na pět jsou hratelní,“ věří Vyrůbalík. „V sezoně to bylo s nimi vyrovnané, takže proč přes ně nepřejít?“

Pravda, v základní části Olomouc vyhrála nad Plzní tři zápasy ze čtyř. A třeba útočník Aleš Jergl si ji přál radši než Hradec Králové s propracovanou defenzivou. „Každý nám říká, že šestý flek je pro nás něco navíc, ale my to takhle už nebereme. Prostě jsme v play off a začíná to všechno od nuly. Plzeň si možná myslí, že je to pro nás nad plán, ale my ne, my chceme jít dál,“ povídá Vyrůbalík za kohoutí kabinu.

Upřímně: Plzeň nejásá. „Jsme asi favorité, ale Olomouc není ideální soupeř. Dlouhodobě s ní máme problém,“ řekl plzeňský asistent trenéra Jiří Hanzlík. „Čeká nás hodně soubojů, nehrají extra pohledný hokej. Je naše chyba, že nehrajeme proti týmu z předkola, který by byl více unavený.“ Konec sedmizápasové vítězné šňůry Moru nerozhodí.

Nechala odpočinout opory v čele s kanonýrem Irglem, čtvrtou lajnu poskládala z juniorů Matiaška, Handla a Podlahy. V obraně nastoupili Hlaváč s bratranci Rutarovými.

„Proč sem tahat někoho, kdo si potřeboval odfrknout, když je budeme potřebovat v play off,“ vysvětloval Vyrůbalík. „Já skoro půl sezony nehrál, neměl jsem důvod zůstat doma. Někdo to odehrát musel, nemohli jsme sem poslat jen juniory. To by nebylo důstojné.“

Pozitivní pro Moru bylo, že se po zranění do branky vrátil Konrád.

A taky první extraligová trefa Matiaška. Hosté vedli po gólu forvarda Káni, ale Piráti, kteří potřebují body do play out, otočili zásluhou dvou zásahů Růžičky v rozmezí 100 vteřin a dvou přesilovkových úderů Knota.

„Bylo to vyrovnané. Zkorigovali jsme na 3:2 a poté jsme v oslabení měli dvě obrovské šance,“ litoval olomoucký trenér Jan Tomajko.

Na látanou sestavu se Olomoučtí nevymlouvali. „Nejde ani o to, že jsme měli mladé, ale spíš že lajny byly popřehazované. Začali jsme dobře, byli jsme aktivní. Na to že jsme seděli půl dne v autobuse, to nevypadalo zle. Ale pak z nás vyprchalo i nadšení a od druhé třetiny jsme to odevzdali. Nevím proč, nechápu to,“ zlobil se Vyrůbalík.

Dlouho se však mračit nebude. „Teď už je to jedno. Od pondělka se připravujeme na Plzeň a hotovo.“