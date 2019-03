Olomouc? Urputný a pracovitý soupeř, ví plzeňský asistent Hanzlík

Čtyři sezony a potřetí stejný soupeř ve čtvrtfinále! Hokejisté Plzně se v úvodním kole play off znovu utkají s Olomoucí. Tak jako v roce 2016, tak jako loni na jaře. Obě předchozí série skončily lépe pro Škodu, vyhrála je shodně 4:1 na zápasy. Co čekat od letošní série?

„Je to velmi těžký soupeř. Dlouhodobě máme s touhle urputnou, pracovitou hrou problémy. Bude tam hodně soubojů, asi žádný extra pohledný hokej. Nám to úplně nesedí. Ale také dobře víme, co nás čeká a je jen na nás, jak se s tím vypořádáme,“ uvedl plzeňský asistent Jiří Hanzlík po pátečním vítězství 2:1 nad Karlovými Vary v 52. kole základní části extraligy.

Jak dál v hokejové extralize? Dvojice pro předkolo a čtvrtfinále

Tenhle výsledek Plzni potvrdil třetí místo po základní části. A také individuální triumfy týmu. Kapitán Milan Gulaš si připsal třicátou trefu v sezoně. Byla vítězná, za stavu 1:1 ve 24. minutě šikovně tečoval nahození Kováře a překonal brankáře Novotného. Ovládl jak tabulku kanonýrů, tak produktivitu celé soutěže s 62 body (30 gólů + 32 asistencí). Dominik Frodl se pak stal nejlepším brankářem podle průměru inkasovaných branek na zápas.

Jenže teď se všechno smaže. Čtvrtfinále proti Hanákům začne v Plzni v pondělí 18. března, druhý zápas v Home Monitoring Areně je na programu o den později.

„Za ty čtyři roky mají určitě nejlepší tým. Ale věřím, že čtyřikrát nás neporazí,“ prohlásil útočník Miroslav Preisinger, který pamatuje obě předchozí úspěšné série. Mimochodem, v pátek musel znovu zaskakovat na postu obránce.

Plzeň může těšit, že rivala z Moravy už dvakrát ve čtvrtfinále vyřadila. Jenže letos má zase s Olomoucí nepříznivou bilanci, ve čtyřech vzájemných utkáních získala jen čtyři body z dvanácti možných.

„Ani jedna z těchto statistik teď už nehraje roli,“ reagoval Hanzlík. „Loni na nás šli z předkola, byli už trošku pobití. Teď to bude jiné. Není to úplně náš oblíbený soupeř a ty zápasy vypadají jako přes kopírák. Je to pracovité mužstvo a my se s tím musíme vypořádat,“ zopakoval asistent Škody.