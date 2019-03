Frodl na čele statistik. Teď to musím potvrdit, ví plzeňský gólman

V premiérové sezoně mezi elitou si rychle vydobyl pozici týmové jedničky Škody. Ve statistikách ovládl hodnocení v počtu inkasovaných branek na zápas, na špici byl i v procentu úspěšnosti zákroků.

„Před sezonou jsem něco takového vůbec nečekal. Třiačtyřicet odchytaných zápasů v extralize, to je pro mě neskutečné číslo,“ svěřil se dvaadvacetiletý Frodl po pátečním vítězství 2:1 nad Karlovými Vary.

Báječné statistiky na nováčka v extralize, co říkáte?

Průměr inkasovaných gólů, to je obrázek defenzivy celého týmu. Ale samozřejmě jsem strašně rád. Nebudu říkat, že to nic neznamená. Když dá útočník třicet gólů za sezonu, také je přece hodně rád. Ale dobře vím, že to nejdůležitější teprve přijde. V play off tahle čísla budu muset minimálně potvrdit.

1,89 průměr inkasovaných gólů na zápas pro Dominika Frodla, ovládl hodnocení ligy.

Vnímáte už nyní velký tlak?

Vím, že vy novináři řešíte, jak zvládnu svoje první play off v extralize. Chceme být úspěšní, Plzeň se počítá mezi adepty na titul. A já už několikrát říkal, že mám za sebou dvě play off za Slavii. Jsem přesvědčený, že je to srovnatelné, i když mediálně samozřejmě ne. Ale moc se těším, neskutečně mě to baví.

Jdete na Olomouc, jak těžký to bude soupeř?

Stačí se podívat na výsledky, chytly v závěru ohromnou fazonu. Řešilo se, zda půjdeme na Olomouc, nebo na Kometu. A byly by to úplně rozdílné série. Když Olomouc vede, je zle, zatáhne se a pečlivě brání. A má nebezpečné brejky. Ale věřím, že přes ně můžeme přejít. Bude to jiný hokej než v základní části.

62 bodů nasbíral Milan Gulaš (30 gólů + 32 přihrávek) a ovládl bodování soutěže.

Máte tři dny volna, dokážete od hokeje vypnout?

Odpočinu si, fyzicky i psychicky. A pak už se začneme chystat.

Zdá se vám někdy o hokeji?

Jo. Že stojím v bráně a nemám lapačku, nebo vyrážečku. I na dnešek něco takového bylo. (smích)