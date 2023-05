Třinečtí už obměňují mistrovský kádr, útočníky našli na Slovensku

Do obrany klub získal i Patrika Kocha z Vítkovic, který ale může zamířit do NHL, a Richarda Nedomlela z Hradce Králové, jenž dohrával sezonu v Liberci.

Útočníky Oceláři našli na Slovensku – z Trenčína přijde Viliam Čacho a z Liptovského Mikuláše Polák Kamil Walega. Oba jsou reprezentanti.

„Čacho má čtyřiadvacet let a měl by jet letos na světový šampionát. Bojuje a neustále se zlepšuje,“ uvedl k posilám Peterek. „Walega je ročník 2000. Uvidíme, jak bude zvládat extraligu, ale je to kluk kousek od polského Těšína, ze zdejšího rázovitého kraje. Je hodně šikovný, věřím, že by se mohl prosadit.“

A hlavně, po odchodu Chmielewského by to byl další Polák v mužstvu. „Ano, stejně jako Aron by mohl přilákat fanoušky z nedalekého Polska,“ potvrdil Peterek.

Jisté jsou odchody obránců Milana Doudery do Českých Budějovic, Lukáše Kaňáka do Brna, Jana Jaroměřského, jenž hostoval v Plzni, do GKS Tychy a také Vladimíra Rotha a Jana Zahradníčka.

V třineckém útoku končí po šesti letech Tomáš Marcinko, jenž jde z rodinných důvodů do Brna, po devíti letech odchází Aron Chmielewski a po necelé sezoně Samuel Buček. Spekulovalo se i o tom, že odejde Marko Daňo.

„K dnešku nemám žádné informace o tom, že by odcházel, ale nikdy neříkej nikdy, protože o naše hráče je zájem,“ namítl Peterek. „Osa zůstane. Navíc se vrací Tomáš Kundrátek, který to tu zná, a ten také patří do základu, což je pozitivní.“

Jan Peterek si pochvaluje, že pokračovat budou oba brankáři – Ondřej Kacetl a Marek Mazanec.

Třinečtí už několikátý rok razí ocelářskou cestu. V ní chtějí dávat šanci mladým odchovancům. V této sezoně dostali příležitost obránce Marek Ročák a útočníci Oskar Haas, Michal Ramik a Miroslav Holinka. Ale jen v základní části. Mezi 14 útočníky, kteří nastoupili v play off, bylo osm třicátníků.

„Mladí kluci musejí vyzrát, aby mohli bojovat o titul. Bývá to totiž obrovská bitva,“ řekl Peterek.

Oceláři mají odkud brát – junioři byli ve finále extraligy a dorostenci jsou mistry republiky.

„Jenže ještě mají velký kus cesty do seniorského hokeje, aby se dostali na potřebnou úroveň a mohli bojovat o nejvyšší příčky i v mužské extralize. Je to strašně velký rozdíl,“ upozornil Jan Peterek.

Důležitá je podle něj spolupráce s partnerským prvoligovým Frýdkem-Místkem. „Tam je prostor i pro mladé hráče, aby se pořádně seznámili s dospělým hokejem.“

Ač Třinečtí vybojovali pátý titul v historii klubu, Jan Peterek přiznává, že začátek sezony tomu vůbec nenapovídal. Oceláři poprvé vyhráli až v pátém kole. A problémy měli i v závěru základní části, kdy z šestnácti zápasů vyhráli čtyři. „Kluci se ale semkli a vše začalo fungovat v pravý čas,“ prohlásil Jan Peterek.