Vyhrávat je návykové, má Nestrašil jasno po dalším třineckém titulu

„Říkal jsem to na začátku sezony – jsou dva typy lidí. Někomu stačí vyhrát jednou a uspokojí ho to. Jiný chce vítězit neustále. A to je kostra tohoto mančaftu. Vědí, jaké to je, a chtějí vyhrávat každý rok. Znovu a znovu,“ řekl Andrej Nestrašil. „Být nahoře je skvělé.“

Takže Ocelářům motivace nebude chybět ani v další sezoně? „Ne. Ta bude!“ odpověděl Nestrašil. „Je vidět, že týmy podepisují spoustu hráčů. Liga bude zase skvělá a vyrovnaná. Už nyní přemýšlíme, co léto. Jak se co nejlépe připravit. A vletíme do toho opět po hlavě.“

Pro Třinecké je navíc lákadlem napodobit Vsetín, který v samostatné české extralize vybojoval pět titulů za sebou. I když... Oceláři už je mohli mít také, nebýt kvůli koronavirové pandemii předčasně ukončené sezony v roce 2020.

„Třineckých kluků je mi trošku líto, protože nebýt toho zrušení, mohli mít pátý titul v řadě už letos,“ upozornil Nestrašil. „Měli skvělý tým, po základní části tehdy byli druzí, měli velkou šanci titul udělat. Škoda.“ Takže?

„Lidé o tom pátém titulu budou mluvit, ale my to máme v kabině nastavené dobře. Jdeme krok za krokem a koukáme se na menší obrázky, než dojdeme k velkému. Budeme se soustředit, abychom sezonu dobře začali. Lépe než teď. A od toho se odrazíme dál.“

Před touto sezonou mnozí odborníci Ocelářům nevěřili, že opět uspějí. „Ani loni jsme nevěděli, že pohár zvedneme. Takhle nad tím přemýšlet nejde,“ namítl Nestrašil. „Nynější sezona byla jiná v tom, že se hodně věcí změnilo odchodem Venci Varadi. Odešli i hráči, kteří tituly vyhrávali – Fery Musil, Kovíci (bratři Kovařčíkovi) a tak dále. Věděli jsme, že začátek bude potřebovat čas, aby si to sedlo.“

Útočník Třince Tomáš Marcinko (65) zvyšuje gólem v přesilové hře, na který mu nezištně přihrál kapitán Martin Růžička (27). Vpravo gratulant Andrej Nestrašil (94)

Přiznal, že spíš ho zaskočil závěr základní části extraligy, který se Třineckým nepovedl. Prohráli dvanáct z šestnácti zápasů a klesli na šestou příčku. „Už nemá cenu to rozebírat, ale přišlo mi, že s Litvínovem jsme zase začali hrát to, čím jsme známí, což nás trošku nakoplo. Pak Sparta, Pardubice... Ty měly tři vteřiny před koncem (sedmého utkání) nájezd, člověk nikdy neví... Ale v play off jsme věřili, že to můžeme dokázat.“

Po předkole s Litvínovem ho nijak nenaštval výrok Nicolase Hlavy o tom, že Třinec hraje buzerantský hokej.

„To není novinka,“ usmál se. „Jsme si vědomi, že ne vždy předvádíme pohledný hokej pro fanouška, ale účel ta hra těch několik minulých let splňuje. Nemáme tak s tím problém.“

A nezlobil se ani na Jakuba Voráčka, který prohlašoval, že z předkola půjde dál Litvínov.

„Zaznamenal jsem i spoustu dalších výroků během jednotlivých sérií play off, na Twitteru se vyjadřuje spousta expertů. Ale pozor, Kuba Voráček má za sebou skvělou kariéru. Hokeji hodně rozumí. Člověka to zdravě naštve, je to zdravá motivace. A tím, že ve finále vyhraje, nemá zapotřebí někomu něco vracet.“

Zatímco reprezentantům sezona pokračuje mistrovstvím světa v Rize, z Nestrašila je táta na plný úvazek. A 27. května poletí s rodinou do Ameriky. „Na pět šest týdnů, aby manželka (Američanka) taky viděla rodinu. Celý rok byla tady, takže teď dělám všechno možné, aby byla spokojená.“ Na národní mužstvo nepomýšlel? „Asi jsem už moc starý,“ zasmál se.

„Takhle... Ani loni, když jsme vyhráli a myslel jsem si, že by mi mohl někdo zavolat, se nikdo neozval. Letos jsem to neřešil. Play off a celá sezona byly tak dlouhé. Byly chvíle, kdy jsme měli málo hráčů, táhli to přes dvacet minut za zápas. Ve vyřazovací části jsme odehráli dvaadvacet utkání. Upřímně, šrámů a bolístek je tolik, že jsem rád, že jsem doma a mohu se dát do kupy. A být bez rodiny dalších pět týdnů? To bych si asi nedokázal představit.“