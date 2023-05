Nějaká slza ukápla, přiznal Doudera po loučení s Třincem

Ještě si se spoluhráči ve čtvrtek užil spanilou mistrovskou jízdu autobusem po Třinci a okolí. A padla. Stěhuje se na jih Čech, do Českých Budějovic.

Slavil jste titul dlouho?

Nejsem nějaký pařmen, i když samozřejmě jsem slavil. Mám to nastavené trošku jinak. Úspěch jsem si s klukama užíval, ale na druhou stranu na mě dolehla velká únava, protože to bylo strašně náročné. Spousta kluků byla ráda, že to skončilo a oddychli jsme si. Někdo to táhl déle, někdo méně.

Pořád nepijete žádný alkohol?

Ne, nic se nezměnilo a ani to nevypadá, že by to mělo být jinak.

Jaké pro vás bylo play off, když jste už dříve věděl, že v Třinci končíte?

Těžký byl pro mě sedmý zápas v Pardubicích (2:1), protože jsem si říkal, že může být můj poslední za Třinec. Náročné to bylo v tom, že jsem vlastně nevěděl, který zápas bude poslední... Ale vyhráli jsme a ještě doma před svými fanoušky. Nic lepšího jsem si nemohl přát.

V závěru toho sedmého semifinálového zápasu s Pardubicemi jste oddálil případný konec, když jste zablokoval nebezpečnou střelu soupeře...

Jo, jo. Byla tam myslím tyčka a puk se odrazil k Čerešňákovi. Přijel jsem na poslední chvíli a on mě trefil do brusle. Důležitý moment, ale klíčové bylo, že Káca (Kacetl) chytil trestné střílení (tři minuty před koncem Hykovi).

Nebylo zvláštní dohrávat sezonu s vědomím, že po ní odejdete?

I když to nebylo oficiální, všichni to věděli, hokejový rybníček je tady malý. Ale jsme profíci, i když vtípky v kabině na toto téma určitě padly. V každé kabině se hráči škádlívají. Ale bral jsem to tak, že tady mám rozdělanou nějakou práci a tu dokončím. Vůbec jsem se tím nenechal ovlivňovat a myslím, že jsem odvedl dobrou práci.

Dokážete si představit, jaké to bude, až s Českými Budějovicemi přijedete do Třince?

Přemýšlel jsem o tom a už se mě na to lidi i ptali. Na ten zápas se hodně těším a doufám, že i fanoušci budou vůči mě pozitivní, že jsem tady zanechal nějakou stopu a odpracoval spoustu let.

Nevybral jste si Motor proto, že vás v uplynulé sezoně ve všech zápasech porazil?

(Směje se) Ne, tak jsem to nevnímal, ale je pravda, že nás jako jediný čtyřikrát porazil. Je to vtipné.

Před rokem do Třince přišel z Českých Budějovic Daniel Voženílek. Dal vám nějaké rady?

Samozřejmě jsem se ptal na spoustu věcí. Další věci ale budou nové, protože se tam změnili trenéři a ti zase přinesou jiný pohled na hokej. Ale město a tamější organizace jsou super. S manželkou jsme byli několikrát na dovolené v Budějovicích a jednou jsme seděli na náměstí, před takovými dvěma roky, a říkali si: Ty jo, tady by bylo pěkné hrát. Když jsem podepsal smlouvu, hned jsem manželce připomněl, že se nám to splnilo.

A jak vidíte Motor hokejově?

Fanouškovská základna je výborná, chodí spousta lidí. Hala je tam pěkná. Po této sezoně si tam lidé zaslouží větší radost z hokeje.

Budete to mít blíž domů do Kladna, anebo jste se usadil v Třinci?

Jsem furt Čech, i když tady jsem to měl jako druhý domov. Doma jsem na Kladně, ale býval jsme tam jenom přes léto, protože vzdálenost mi nedovolovala jezdit častěji. Nemělo by to smysl. Teď to budu mít blíž. I pro rodinu to bude lepší, protože případné hlídání od babiček bude daleko snadnější.

Hlavní postavou Českých Budějovic je Milan Gulaš. Znáte se?

Guliho znám jenom z nároďáku, nějak extra ne. Kluci z týmu už mě dali do motorácké skupiny (na sociálních sítích), takže už jsem některé věci vnímal, co se tam dějí. Tento týden jsem se byl na kluky podívat, když dělali testy. Lehce jsem se s nimi pozdravil a pokecal s trenérem Čihákem. Na další seznámení bude určitě postupně čas.

Je někdo v českobudějovickém kádru, s kým jste si bližší?

Brácha už tam není, ale kdysi jsem jezdil na různé výběry s Dominikem Hrachovinou, Štenclík (Jan Štencel) s námi jezdil na nároďák. Znám i Adama Kubíka, to je Kladeňák. Ale na extraligových kluzištích se potkáváme všichni, takže se navzájem známe.

V Třinci vás dlouho vedl trenér Václav Varaďa. Teď podepsal smlouvu v Pardubicích. Byla to pro vás nová zpráva, nebo jste to v týmu věděli?

Dokud to není oficiální, člověk neví, čemu má věřit. Sparta byla také v jednu chvíli hotová, že? Upřímně mě to překvapilo. Jsem zvědavý. Přeju mu úspěch, ale bude to mít těžké, protože ta očekávání tam jsou obrovská a naplnit je bude těžké.

A vás nebude mrzet, pokud Třinec v příští sezoně dorovná historický rekord Vsetína v počtu pěti titulů za sebou a vy u toho nebudete?

Budu jim samozřejmě přát. Nikdy na ně nezanevřu. Budu mít však jinou práci a nějaký poznatky, co jsem tady načerpal za ty roky, se budu snažit přenést do kabiny Motoru. Třeba i poradit mladším klukům. Budu věřit, že i s Českými Budějovicemi můžeme být úspěšní.