Kousal se stěhuje z Boleslavi do Sparty výměnou za Přibyla a Dvořáčka

Mladá Boleslav zároveň uvolnila na hostování do Vítkovic dalšího útočníka Jakuba Kotalu. Kluby o změnách informovaly na svých oficiálních internetových stránkách.

„Dlouhodobě máme problémy na centru. Potřebovali jsme nutně nějakého přivést, a pokud to měl být zároveň kvalitní centr, museli jsme něco obětovat,“ vysvětlil odchod klíčového útočníka Středočechů sportovní ředitel Martin Ševc.

Roli hrál i fakt, že čtyřiadvacetiletý útočník by po sezoně Mladou Boleslav stejně opustil a již byl se Spartou na spolupráci domluvený. „Jen jsme uspíšili něco, k čemu by stejně došlo,“ řekl Ševc.

Odchovanec Jihlavy opouští Mladou Boleslav po téměř šesti letech, ve kterých se postupně vypracoval v klíčového hráče a vysloužil si i pozvánky do reprezentace. Aktuálně má Kousal na kontě 12 startů za národní tým, naposledy se představil v listopadu na turnaji Karjala.

„Ve čtyřiadvaceti letech má ty nejlepší hokejové roky před sebou. Už teď dokáže být týmovým lídrem a být velice produktivní,“ uvedl sportovní manažer Jaroslav Hlinka. Kousal v aktuální sezoně nasbíral 22 bodů ve 29 zápasech.

Do Mladé Boleslavi místo Kousala odcházejí Přibyl a Dvořáček. „Příba požádal o uvolnění do týmu, kde dostane větší prostor. Máme spolu skvělé vztahy a rozhodli jsme se mu vyhovět,“ uvedl Hlinka. Sparta vlastní na oba útočníky i nadále hráčská práva. „S Davidem Dvořáčkem budeme jednat o pokračování ve Spartě v dalších sezonách, rozhodně ani jednomu dveře zpět do Sparty nezavíráme,“ dodal Hlinka.

Středočeši věří, že jim dvojice ofenzivních hráčů pomůže zlepšit produktivitu i výsledky, Mladá Boleslav prohrála posledních pět zápasů a neuspěla v devíti z deseti utkání. Ve středu proto na střídačce předčasně skončil trenér Ladislav Čihák. „U obou počítáme s tím, že nám pomůžou především s ofenzivní hrou,“ řekl Ševc.

Po příchodu Přibyla s Dvořáčkem v týmu skončil i Kotala, kterému se v sezoně tolik nedařilo a ve 21 zápasech nasbíral pět bodů. „Zájem Vítkovic o Ketyho evidujeme už nějakou dobu. A jelikož se nám teď nově příchozími zaplnily útočné řady, je jasné, že na někoho by prostor nezbyl. Rozhodli jsme se jej proto uvolnit,“ dodal Ševc.