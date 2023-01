Nečekaná palba Boleslavi. Noví kluci skvěle zapadli, chválil tříbodový Pláněk

Z takového osobního zápisu musíte mít radost.

Já to ani nevěděl, že je to můj první tříbodový zápis. To mi to teda docela trvalo. Jsem rád, že jsem mohl pomoci, vždyť my už málem zapomenuli i vítězný pokřik v kabině.

Po druhém vstřeleném gólu jste vypadal docela zaraženě. Co se vám v té chvíli honilo hlavou?

Byl jsem jen hodně překvapený, kolik jsem na střelu dostal prostoru. Převzal jsem puk a nikdo mě neatakoval. V sezoně jsem už měl střel hodně, ale moc mi to tam nepadalo.

Po předchozí porážce došlo k výrazným změnám v realizačním týmu i v hráčském kádru. Můžete popsat, jak se to do vaší hry promítlo?

Tam se toho změnilo tolik, že bychom tu byli asi dlouho, kdybych všechno líčil. Ale noví kluci skvěle zapadli do kabiny, to byl jeden z hodně důležitých aspektů. Hlavně musíme takhle pokračovat.

Tým provizorně vedli Petr Haken a Václav Pletka. Umíte si představit, že u mužstva jako trenéři zůstanou?

To není moc otázka na mě. Já s nimi jistě žádný problém nemám.