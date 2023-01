Energie doma podruhé úspěšná. Bruslařům zlomila vaz druhá třetina

Pro Koblasu byla branka proti Mladé Boleslav již devadesátou devátou v české nejvyšší soutěži. V pohotovosti je tak klubový pokladník, který čeká až karlovarský forvard dosáhne stogólové mety.

„Vypisovat před tím nic nebudu, abych to neurazil. Až ho dám, tak mi kluci určitě něco vymyslí. Oni to sledují,“ usmíval se Koblasa.

První třetina zápasu branku nepřinesla. Gólový účet se otevíral až v té druhé, kde se zápas rozhodoval.

„Dobrý byl z naší strany i začátek utkání. Mohli jsme dát branku už v první třetině. To nevyšlo. Pak se nám naštěstí podařilo dát dva rychlé góly. To nás uklidnilo. Mladá Boleslav sice snížila, ale do konce třetiny jsme přidali i třetí gól a poslední třetinu jsme si pohlídali,“ mínil střelec vítězné branky.

Autorem třetího gólu Energie byl stále ještě nováček v karlovarském dresu Filip Koffer, který z mezikruží propálil hostujícího brankáře Gašpera Krošelje.

„Dostal jsem výbornou přihrávku od Tomáše Rachůnka. Podíval jsem se, našel místo u tyčky a podařilo se mi to tam přesně trefit,“ popisoval svůj gólový příspěvek.

Atmosféra v kabině karlovarské Energie je po dvou tříbodových vítězství dozajista lepší. Navíc Karlovým Varům se díky vítězství podařilo přeskočit právě Mladou Boleslav a Litvínov. Energii tak nyní patří desátá příčka.

„Nálada v týmu je teď samozřejmě lepší. Potřebovali jsme začít sbírat body, protože tabulka na spodku je velice vyrovnaná. Už zápasy před tím jsme podle mého nehráli špatně. Zápasy jsme prohráli, protože jsme nemohli dát gól, ale horším týmem jsme nebyli. Jsme rádi, že se nám podařilo dát branky a dvakrát vyhrát,“ dodal Koblasa.

Návštěva v ochozech KV Areny byla oproti podkrušnohorskému derby poloviční. Na stadion si našlo cestu jen něco málo přes dva tisíce fanoušků, což poznali i samotní hráči na ledové ploše.

„Určitě je to znát. Když tady bylo proti Litvínovu skoro pět tisíc fanoušků, tak nás to hnalo dopředu. Dneska přišlo sice méně, ale pořád byla dobrá atmosféra. Přáli bychom si, aby chodilo více lidí,“ přiznal po utkání Koffer.

Energie bude chtít navázat na dva povedené duely i v následujícím klání. Stojí před ní ovšem pořádná výzva. Už v pátek je čeká souboj s prvními Pardubicemi, navíc vedoucí tým extraligy bude mít výhodu domácího prostředí.

„Jdeme zápas od zápasu. Chceme hrát naši hru proti jakémukoliv soupeři. Budeme hrát pořád stejně a snažit se přivést tři body,“ věří Koffer, který pardubické prostředí velice dobře zná.