Dvojčata jdou od sebe, za Kellyho do Hradce přichází jarní kat

Po více než dvou letech bratrské spolupráce v jednom týmu došlo v tom hradeckém k rozdělení dvojčat Klímů. Zatímco Kevin, jenž přišel do Hradce jako první, v Hradci zůstává, jeho dvojče Kelly by měl už ve čtvrtek hájit barvy Mladé Boleslavi.

Místo něj si vedení hradeckého klubu vybralo zkušeného Jana Eberleho. Tomu budou muset fanoušci Mountfieldu přijít na jméno poté, co se loni výrazně zasadil o vyřazení Hradce ve čtvrtfinále play off.

„Kelly a jeho agent opakovaně přicházeli s požadavkem na výměnu, jelikož Kelly nebyl dle jejich názoru spokojen se svým vytěžováním. Snažili jsme se této výměně vyhnout, ale teď chceme dát prostor Kellymu k určitému restartu. Ze dvou možností, které se v tomto týdnu objevily, jsme vybrali trejd za Jana Eberleho,“ uvedl generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček.

Nová posila, vzešlá z výměny, jejíž platnost kluby dohodly do konce letošní sezony, v jarním čtvrtfinále vstřelila hradeckým vítězům základní části v pěti zápasech tři góly. Výrazně se tak podepsala pod konec držitele Prezidentského poháru hned na startu vyřazovací části.

„Honza je zkušený prověřený hráč, na kterého nemáme z loňského play off vůbec dobré vzpomínky,“ přiznal kouč hradeckého týmu Tomáš Martinec, „je to odolný útočník, jenž má výborný pohyb a je silný v osobních soubojích.“ Oba vyměňované borce předchází dobrá pověst, ale v letošní sezoně ji svými zápisy do statistik nepotvrzují. Kelly Klíma si do nich zatím zapsal jen dva kanadské body, Eberle o jeden víc.

Jan Eberle z Mladé Boleslavi a Petr Strapáč z Olomouce se přetlačují před brankářem Branislavem Konrádem.

Mountfield k výměně sáhl jen den poté, co na svém ledě v zápase s mistrovským Třincem sice bodoval, ale podlehl mu 2:3 po prodloužení. Přitom první třetinu zvládl výborně, vyhrál ji 2:0. „Určitě rozhodla produktivita. Měli jsme několik samostatných nájezdů, dokonce dva na nikoho, ale bohužel jsme nedali góly,“ posteskl si Petr Svoboda, asistent kouče Martince.

O nápravu se tým pravděpodobně už s Eberlem v sestavě pokusí v Plzni s dalším týmem z popředí letošní tabulky. Otázkou však zůstává, zda do Plzně, kde zápas začne v 17.30, vyrazí i nelepší střelec týmu Oliver Okuliar. Rozhodně nejvýraznější letošní posila se totiž po utkání s Třincem objevila na seznamu zraněných hráčů.