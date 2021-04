„Nikdy jsem nevyhrál něco pěkného, velkého, jako je titul. Doufám, že to ještě přijde.“

Chce-li to změnit letos, musí se on i celá Sparta vzepřít, protože v semifinále ztrácí s Libercem 0:2 na zápasy. Rozhovor však bude o tom, co už zažil.