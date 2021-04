ONLINE: Startuje semifinále hokejové extraligy. Třinec hraje s Boleslaví

ONLINE: Třinec - Mladá Boleslav, od 15 hodin Stav série před utkáním 0:0

Mladá Boleslav má za sebou povedené čtvrtfinále, v němž vyřadila 4:0 na zápasy Pardubice. „Před sebou máme Třinec, který je favoritem celé extraligy a my se budeme snažit mu to hodně znepříjemnit,“ řekl kouč hostů Pavel Patera.

Během volna jeho tým nezahálel. „Kluci si samozřejmě odpočinuli a projeli jsme si hru ve všech pásmech, všechny nerovnovážné situace. Teď už je to jen o tom, abychom si nastavili hlavu,“ podotkl Patera.

Mladoboleslavští v dlouhodobé fázi zdolali Třinec ve všech čtyřech utkáních.

„Vnímáme Mladou Boleslav jako kvalitního soupeře, ve čtvrtfinálové sérii s Pardubicemi jasně dominovala,“ varuje před soupeřem trenér domácích Václav Varaďa. „Velmi dobře forčekují a nedostávají moc branek. I v jejich obranném pásmu si dokážou poradit s těžkými situacemi, defenzivně jsou na tom velmi slušně.“



ONLINE: Sparta - Liberec, od 17 hodin Stav série před utkáním 0:0

Atraktivitu bitvy Pražanů se Severočechy naznačily už zápasy základní části, v nichž si oba celky připsaly po dvou výhrách. „Myslím, že o úspěchu v sérii rozhodne okamžitá forma všech hráčů. Jestli si to prostě sedne, nebo nesedne. Věříme, že to bude skvělý hokej,“ řekl trenér Sparty Miloslav Hořava.



Nejrychlejší možný postup Liberce přes Hradec Králové ze série, v níž se očekával hodně vyrovnaný souboj, ho překvapil. „Něco takového jsem vůbec nečekal,“ přiznal Hořava.

„Myslím, že to bude vyrovnané. Favorit je daný a je jím Sparta. Uděláme však maximum, abychom byli úspěšní my a abychom jí to co možná nejvíc ztížili. Dost možná půjdeme do série s lehčími hlavami, než bude mít Sparta, která byla suverénním vítězem základní části. Na ní ten tlak bude, což možná přináší určitou nervozitu,“ prohlásil liberecký kouč Patrik Augusta.