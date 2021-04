Bulíř góly pokořil Spartu i Nedvědův rekord. Máme velkou šanci, říká

„To jsem ani nevěděl, děkuju za informaci. Petr byl hráč velkého kalibru,“ řekl Bulíř po zápase.



Vedete v sérii 2:0, lepší to být nemohlo.

Je to tak, kdybyste mi to řekli před semifinále, bral bych to. Máme slušnou pozici do domácích zápasů, na druhou stranu bych to nechtěl přeceňovat. Pořád hrajeme proti Spartě a 2:0 nic neznamená. Musíme dál předvádět to, co tady.

Spartu přehráváte, překvapuje vás to?

Nevím. Měli jsme kvalitní přípravu, to se ukázalo i na ledě. Víme, co chceme hrát, jaké máme role. Zapadá nám to. Vyhráváme i díky odhodlanosti a sebevědomí. Každá zblokovaná střela vás nakopne.



Nutíte brankáře Saláka vyjíždět daleko z brány, využíváte toho?

Je to součást nějaké přípravy, přesně tyhle detaily nám realizační tým předává. Tohle rozhoduje. Funguje to.

Teď domů do Liberce, co čekat dál od série?

Jak jsem říkal, pořád jde o Spartu, nemáme vyhráno. Ale pokud budeme hrát dál takhle, máme velkou šanci uspět.

Sparta ale bude muset něco změnit. Bude teď hokej jiný?

Myslím, že jiný bude celkový obrázek, máme u nás větší hřiště, než jaké je na Spartě, to může nahrávat větší kombinaci. Co nebude jinak, to budou souboje, boj o každý metr zůstane. A rozhodne, kdo bude silnější a lépe udrží emoce.

Ve vašem útoku s Grígerem se výborně daří 20letému Najmanovi. Co na něj říkáte?

On je super hráč na to, kolik mu je. Stouplo mu sebevědomí, je chytrý do kombinace. Zapadá úžasně. Navíc chce poslouchat, hrát náš hokej. Kdyby mu to bylo jedno, nefungovalo by to.

Gólem v zápase zazářil taky Adam Musil, když se obtočil kolem Dvořáka a bekhendem překvapil Saláka.

Áďa je šikovný, umí nalákat obránce, ten mu na to skočil, překvapil i brankáře. Byl to krásný gól.