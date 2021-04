Ještě není nic vyhrané, varuje liberecký Bulíř před vzepětím Sparty

Z Prahy si Liberečtí přivezli překvapivé, ale zasloužené vedení 2:0 na zápasy. Vítěze základní části přehráli na jeho ledě po skvělých výkonech 5:1 a 3:1 a mají našlápnuto do série o titul.

Souboj se Spartou je však nadále zcela otevřený. Nedá se očekávat, že by favorit složil předčasně zbraně. „Ještě není nic vyhrané,“ upozorňuje liberecký útočník Michal Bulíř. „Hraje se na čtyři vítězné zápasy, musíme být dál připravení a nepodcenit jediný metr na ledě. Pokud budeme hrát takhle, máme velkou šanci uspět.“

Bílí Tygři v úvodních dvou bitvách nedělali téměř žádné chyby, nepouštěli soupeře do šancí, všechny řady podávaly vyrovnané výkony a v brance zářil fantastický Petr Kváča. Sparta nevěděla, jak odpovědět. „Měli jsme kvalitní přípravu před oběma zápasy a ukázalo se to pak na ledě. Všichni jsme věděli, co chceme hrát, jaký máme systém a kdo má jaké role v týmu. Začalo to do sebe zapadat, týmovou prací a odhodlaností jsme v Praze dvakrát vyhráli,“ podotkl Bulíř.

V prvním zápase se hattrickem blýskl útočník Jaroslav Vlach, ale trefili se i mladíci Adam Najman s Jakubem Rychlovským. Ve druhém se dvakrát prosadil Bulíř, se šesti trefami ze šesti utkání se posunul do čela tabulky střelců vyřazovací části extraligy a 22. gólem v play off překonal klubový rekord Petra Nedvěda. „Pro mě to je čest, že jsem něco takového dokázal. Doufám, že nějaké góly ještě přijdou a hlavně, že to bude pomáhat týmu,“ řekl Bulíř.

Sparta ve dvou utkáních dokázala vstřelit pouhé dva góly. Ten druhý dal 16 vteřin před koncem nedělního zápasu útočník David Tomášek. „Alespoň jsme překazili brankáři vychytanou nulu, to nás může povzbudit,“ míní Tomášek.

„Liberec hraje dobře, navíc jim možná trochu pomohlo menší kluziště u nás. Bohužel jsme nebyli schopni si zatím poradit s jejich hrou a najít gólový recept na jejich gólmana. Věřím, že v Liberci nám větší hřiště může vyhovovat. Jedeme tam s čistou hlavou. Navíc ale máme spoustu prostoru ke zlepšení. Věřím, že sérii ještě zdramatizujeme.“