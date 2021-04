Naštvaní sparťané: Jedeme dál! Všechno jsme Liberci darovali

„Liberec číhal a dobře bránil střední pásmo. V podstatě jsme jim darovali všech pět gólů. Ani nevím, kolik vyložených šancí měli z předbrankového prostoru. Napadali ve dvou a dělali nám problémy,“ zlobil se sparťanský kapitán Michal Řepík.



Ten dal první gól mužstva ve chvíli, kdy on i jeho spoluhráči byli v první třetině pod libereckým tlakem a na branku za prvních dvacet minut vystřelili jen čtyřikrát. Zdálo se, že Sparta má po týdenní pauze nakročeno k pátému triumfu v play off v řadě. Jenže...

Spartě po zbytek prvního klání s Bílými Tygry neklapaly obvykle skvěle sehrané přesilovky. Obránci navíc začali kupit chyby, které soupeř ve třetí části tvrdě trestal.

„Dostali jsme ve druhé třetině gól, přestali jsme hrát a sesypala se nám hra. V té závěrečné části už jsme se nedostali do zápasu, nedělali jsme to, co jsme si řekli, a Liberec toho využil,“ popsal zápasení s vlastním projevem obránce Tomáš Dvořák.

Při oné druhé inkasované a zároveň klíčové brance měl najíždějící obránce Derner spoustu času cokoliv vymyslet. Brankář Salák si navíc povyjel daleko z brankoviště, aby kryl jeho případnou střelu, která přišla. Jenže dorážku do nekryté brány měl střílející a důrazný liberecký útočník Vlach až příliš jednoduchou.

„Sašovi vůbec nic nevyčítám. Je to jeho styl a my jsme neměli pokryté hráče před bránou. Měli jsme v té situaci slabý důraz, a proto jsme dostali gól. Stane se to, je to prostě hokej,“ zastal se brankáře kouč Sparty Miloslav Hořava.



Kouč věří, že se vzpamatují také obránci a podpoří zbytek mužstva. „Týmy už jsou hodně vyrovnané, každá malá chyba pak vypadá jako šance,“ dodal. Lepší hru chce vidět také od útočníků v početních výhodách, které jinak celou sezonu fungovaly a byly častým klíčem k bodům. „Věřím, že se naše souhra v nich ještě zlepší a pomůžeme si tím, abychom zvládali zápasy,“ míní.



Podívejte se na první a jediný sparťanský gól:

Sparťané očekávali těžký, svižný zápas bohatý na šance i souboje. Dokonce i liberecký důraz. To všechno jim první střet potvrdil, tradiční pražský klub však postupně nezvykle vyklízel pozice, vytrácela se i obvyklá lehkost, sebevědomí a klid na hokejkách.



„Je to play off. Prohráváme 0:1, nepovedl se jenom jeden zápas, který hodíme za hlavu a připravíme se na zítra,“ uklidňuje Hořava, jenž chce dát větší šanci i sedmému obránci Martinu Jandusovi. V plánu má nejspíš i další změny, které by mohly oživit unylý projev třetí třetiny a zvrátit nepříznivý vývoj situace.

„Bude záležet i na pozici dalších obránců, ale Martin dostane šanci. Není vyloučené, že nasadíme i další hráče čekající na příležitost, ale ze všeho nejdřív to chceme oznámit jim,“ vysvětlil kouč vítěze Prezidentského poháru.

Sparta už letos několik podobných selhání předvedla, nakonec se pokaždé oklepala a nadechla k velkým výkonům. Zopakuje úspěšný recept i v zatím nejtěžší fázi sezony proti nažhaveným Bílým Tygrům?

Podívejte se na třetí gól Jaroslava Vlacha: