Drtil ho covid, teď se Kadlecovi klaněl Jágr: Jako já před dvaceti lety!

„Jarda se ke mně hned na střídačce naklonil a říká: To jsem viděl sebe před dvaceti lety!“ usmíval se mazák Kadlec po páteční výhře Rytířů nad budějovickým Motorem 5:3.

Rekrut z Litoměřic, s kterými vládne 1. lize, se při brejku ve sprintu natlačil před obránce a překonal brankáře Dominika Hrachovinu. „Já jsem silový hráč,“ vtipkoval šlachovitý útočník. Vyrovnal a nastartoval tím nováčka extraligy k obratu.

K obratu teď míří možná i jeho kariéra, kterou si kdysi zpestřil i v Bělorusku. Jenže když se v Litoměřicích rozehrál k parádním výkonům, brzdu zatáhl covid. „Nejdřív jsem na něj trošku plival, myslel jsem, že je vymyšlený, že je to lehčí vir.“

Nebyl. Po návratu na led dostal extraligovou šanci v Karlových Varech, ovšem zrovna nebyl ve své kůži. Později zjistil proč. „Mohl za to postcovidový syndrom. Cítil jsem se jako troska, celé dny jsem spal.“

Nevěděl, zda se vrátí do bývalé formy, tak zariskoval. Dva měsíce budu trénovat zadarmo, oznámil loni v létě Litoměřicím s vírou, že si smlouvu vybojuje. „Jenže po očkování se mi postcovidový syndrom zase lehce vrátil a musel jsem si znovu dát měsíc volno. Šel jsem až na led a hned ve druhém tréninku mi spoluhráč zlomil malíček na noze,“ poukazuje Kadlec na klacky, které mu osud házel pod nohy. „Takže jsem šel do sezony úplně bez přípravy.“

Bývalý šmrnc přesto znovu našel: 28 zápasů za Litoměřice, 27 bodů za 11 gólů a 16 asistencí. I proto ho Kladno povolalo do extraligy, v pátek to bylo už podruhé.

„Pro plno týmů jsem papírově starý hráč a před dvěma lety jsem nevěřil, že bych si extraligu zahrál. Ale hokej mě hrozně baví a tohle je možná odměna, že jsem se nevzdal. Nikdy nejsem na ledě otrávený,“ tvrdí hokejový sympaťák s věčným úsměvem.

A odměnou je i první extraligový gól. Považte, ve 33 letech! Rarita. „Hned ke mně přijel dvacetiletý Ticháček s úsměvem, jestli mi má dovézt puk. Většinou ho starší hráči vozí mladým, tak se mi trošku vysmál,“ pobavilo to Kadlece. „Jsem rád, že když už jsem dostal šanci zahrát si extraligu, nemám ve statistikách vajíčko, ale gól.“

Na elitní scéně se cítí jako v říši divů. „Pro mě je super zahrát si proti Gulašovi, Vondrkovi nebo Pechovi, který kdysi působil i v Kadani, odkud pocházím. Jako malý jsem s nimi chodil na tréninky,“ vybavuje si. „A pak mám v týmu Plekance, na střídačce Jágra. Na starý kolena jsou to bonusy, které mi dělají radost.“

Jeho druhé kladenské představení v chomutovském azylu sledovali rodiče, bratr i kamarádi ze sousední Kadaně. Rytířům on i další posily z Litoměřic vnášejí do šatny pohodu, vždyť v 1. lize soupeře válcují, zatímco Kladno se pere o každý bod. „Je hrozný rozdíl mezi oběma kabinami. V Litoměřicích je uvolněná, tady napjatá. Jde cítit, že se tu hraje o víc. A když přijdeme mezi kladenské kluky s pozitivní náladou, můžeme jim tím pomoct, aby se i oni dostali na vítěznou vlnu.“

Pikantní může být, že když předposlední Kladno žuchne do baráže a Litoměřice vyhrají 1. ligu, potkají se v prolínací soutěži. „Samozřejmě divákům v Litoměřicích chceme nabídnout co nejvíc,“ netají Kadlec. „Jsme v laufu, fyzicky našlapaní. Oproti ostatním týmům v 1. lize jsme takticky vyspělejší. Ale když vidím výkony Kladna, nezaslouží si spadnout ani do baráže, i když té už asi neunikne. Proto jsou pro Kladno, tedy snad můžu říkat pro nás, když jsem tu druhý zápas, tři body s Motorem moc důležité. Aby se poslední Zlín nedotahoval.“

Co ho bude premiérový zásah v extralize stát do týmové kasy? „Já tady ještě ani nemám smlouvu, nemají mi z čeho brát peníze,“ rozesmál se Kadlec. O kontrakt teď bojuje. „V Litoměřicích mi ho zatím nenabídli, takže v každém zápase o smlouvu hraji, vždy se chci ukázat. Ať hraju za Litoměřice, nebo za Kladno. Hlavní je, že zdravotně už jsem v pohodě.“

I díky tomu se z hororu přenesl do hokejové pohádky.