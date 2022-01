Jandač o Salákovi: Jestli nechce hrát za Spartu, tak ať si sbalí věci a jde

„Byli jsme po většinu zápasu lepší, ale nevyužili spoustu šancí,“ říkal domácí útočník Daniel Voženílek.

Trenér Josef Jandač s jeho slovy částečně souhlasil: „V podstatě to tak je, nicméně my nemáme problém s góly, dáváme je... Dokud tedy nepřijde moment, kdy je vážně potřebujeme. Zápas jsme mohli překlopit na naši stranu, ale to se bohužel nestalo. Kladno i poslední duely hrálo dobře.“

Co se ve hře vašich svěřenců změnilo po třetím obdrženém gólu? Zdálo se mi, že jste úplně odpadli.

Celkově to ve třetí třetině nešlo, v závěru jsme už neměli sílu. Ještě předtím jsme neproměnili další přesilovky, kdežto oni ano. Dlouho jsme se bránili kvůli čtyřminutovému vyloučení, které nechci komentovat.

Dá se to omluvit onou pětidenní karanténou, kdy jste nebyli společně na ledě?

Nechci se na tohle vymlouvat, takové jsou prostě podmínky. Měli jsme to urvat v prvních dvou třetinách. Každopádně to není jednoduché. Sejdeme se a rovnou hrajeme, i když někteří kluci ještě nejsou úplně v pohodě a trvá jim déle, než se z toho dostanou.

Nejčastěji jste v extralize skórovali jako první, přesto jste až desátí...

Hm, je to všechno takové zvláštní, zapeklité. Zápasy se nám nedaří rozhodnout, musíme z toho najít cestu ven.

Jak moc vás v posledním týdnu překvapilo dění kolem brankáře Alexandera Saláka?

Odehrálo se to rychle, sám přišel s tím, že tady chce skončit. Když si tu nepřeje zůstat, tak tu zůstat ani nemůže. Nikoho takového v týmu nechceme. Jestli nechce hrát za Spartu, tak ať si sbalí věci a jde.

Sledoval jste, co se ohledně něj psalo v bulvárním tisku? On sám uvedl, že byl se spoluhráči ve striptýzovém nočním klubu. Řešili jste to nějak?

Nesledoval, akorát se ke mně donesly vtípky typu „ta částka taky nesouhlasí“. Hráči dostali místo zrušeného Spengler Cupu pár dní volna, něco si vyříkali a asi to trochu protáhli. Víc už jsem nechtěl vědět. Tyhle věci mají zůstat v kabině. Já si za klukama stojím a dál se k tomu vyjadřovat nebudu.