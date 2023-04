Adámek: Musíme makat dál a je jedno, jestli vyhrajeme doma, nebo venku

Souhlasíte, že jste ve třetí třetině měli příležitost rozhodnout?

Ano. Byl tam nájezd, pak tam byl Marko sám před brankou, nedali jsme a soupeř v prodloužení rozhodl. Jedeme zase do Hradce a budeme znovu bojovat.

Hosté rozhodli v prodloužení a vaši trenéři si brali trenérskou výzvu. Byla nějaká naděje, že s výhradou na hru vysokou holí uspějí?

Tak... Bylo tam pět procent víry. Doufali jsme. Ale bohužel. Byl to regulérní gól, takže není co řešit.

Ve třetí části zápasu jste měli převahu, šance. A prohráli jste. Zažili jste to, co Hradec Králové v předešlých duelech s vámi?

Možná jsme měli více šancí, ale hraje se na góly. Je jedno, kdo má více ze hry, ale musíme jít zase více do brány, více se tlačit do toho slotu a věřit, že to prorveme.

Poprvé ve finálové sérii jste prohrávali. Hrálo to nějakou roli?

Museli jsme hru více otevřít, měli jsme tlak, z něhož jsme dali gól, ale pak to bylo o jedné chybě – jeden šťastný odraz, jedna střela a bohužel výhra byla na druhé straně.

Na vašem ledě padly čtyři góly, zatímco ve dvou utkáních v Hradci Králové sedm. Byly víkendové duely opatrnější?

To nevím, šance byly na obou stranách. Ani teď, ani v sobotu to tam tolik nepadalo. Rozhodují detaily. My si za vítězstvím musíme pořád jít, soustředit se na každé střídání a stále hrát naplno.

Nyní vás čeká další utkání na královéhradeckém ledě. Loni jste titul vybojovali v hale Sparty. Může vám taková zkušenost pomoci?

Uděláme všechno pro to, abychom v Hradci uspěli, ale je úplně jedno, jestli vyhrajeme doma, nebo venku. My si za tím musíme jít od prvního střídání. A věřit.

Ostatně v letošním play off jste z deseti utkání osm na ledě soupeřů vyhráli. Je to povzbuzení?

To je asi shoda náhod. Doma venku, my jdeme do každého zápasu stejně a chceme ho pokaždé vyhrát.

Prozradíte, co jste si řekli bezprostředně po utkání?

Že se nic neděje, že jde jen o jeden zápas a my potřebujeme ještě jeden vyhrát. Odehráli jsme dobré utkání. Nesmíme věšet hlavy a do dalších bojů jít s pozitivní notou.