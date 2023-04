ONLINE: Třinec - Hradec 0:0. Kousek od další obhajoby, dočkají se domácí oslav?

„Zkusíme teď dostat sérii domů a pak jít krůček za krůčkem,“ povídal navrátilec do sestavy hostů Jakub Lev po sobotní porážce 0:1 a připomněl hradecký semifinálový zážitek. „Přichází model Vítkovic.“

ONLINE: HC Oceláři Třinec - Mountfield HK 4. finálové střetnutí hokejové extraligy sledujeme podrobně.

Ostravané ze stavu 0:3 vybojovali proti Mountfieldu prodloužení sedmého zápasu. Jeden gól jim chyběl, aby dotáhli obrat, který v tuzemském play off zatím nikdo nezaznamenal.

Před podobným úkolem nyní stojí svěřenci kouče Tomáše Martince, proti obhájcům mistrovského hattricku ale představuje ještě náročnější výzvu.

„Třinec je ještě o stupínek dál,“ uvedl Lev ke kvalitě Ocelářů, když ji porovnával s Vítkovicemi. „Měli jednu obrovskou šanci, z ní dali gól a zavřeli to. Máme optický tlak i nějaké šance, ale chybí nám poslední krůček.“

„Produktivita nás trápí celé play off, bohužel,“ poznamenal zklamaně Martinec.

Ze strany střelecky nejaktivnějšího tým letošního play off přesto opakovaně zaznívá, že nic měnit nehodlá: „Máme nějaký styl, který nemůžeme měnit po pětašedesáti nebo sedmdesáti zápasech v sezoně. Něco nás dovedlo do finále, také v něm musíme produkovat hokej, který umíme,“ podotýká Lev.

I když Východočeši koukají na chyby, které finálový protivník dělá, těžko hledají řešení, jímž by rozlouskli jeho obranu. Dosud proti ní skórovali pouze třikrát.

„Každý víme, co máme dělat,“ hlásil probuzený střelec Marko Daňo – autor jediné sobotní branky. „Když potřebujeme být aktivní, tak jsme. V případě, že vedeme, umíme se stáhnout, ale samozřejmě nemůžeme celý zápas stát jen ve středním pásmu. Vyváženost mezi tím, kdy napadáme a bráníme, tam je. Umíme hru korigovat.“

I za stavu 3:0 si Slezané zachovávají viditelnou pokoru. Plně respektují soupeře i vlastní systém, jemuž se obětavě podřizují. Pravidelně v utkáních blokují přes dvacet střel, branku jistě kryje gólman Kacetl.

„Tak nějak to musí vypadat,“ lebedil si kapitán Petr Vrána a posléze mluvil o přístupu k nedělnímu utkání: „Nemůžeme do něho jít s tím, že vedeme tři nula na zápasy a že to bude jednoduché. Jsem přesvědčený, že všichni jsou si vědomi toho, že Hradec do toho vletí a bude to znovu velký boj.“

Pakliže skončí vítězně pro výběr Zdeňka Motáka, do jehož řad se po vypršení disciplinárního trestu vrací útočník Libor Hudáček, oslaví čtvrtý titul za sebou.

O další pohár by se tak přiblížil legendární jízdě Vsetína ze druhé poloviny devadesátých let, která tehdy Moravanům přinesla hned pět primátů v řadě.