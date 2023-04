Málem jsem byl kopyto. Pavlík o gólu, který Třinci zkazil oslavy titulu

„Z videa jsem nervózní nebyl, protože kluci i trenéři říkali, že vše bylo v pořádku,“ vykládal pak střelec Pavlík.

Polevil Třinec s bráněním předbrankového prostoru?

Ne, brání ho opravdu dobře. My se chceme dobře hýbat a dělat zmatek, tak jsme rádi, že nám to tam teď padlo. Kdyby ne, teď tu pláčeme a série končí. Naštěstí to vezeme zpět do Hradce.

Díky čemu jste vyhráli?

Je to o prvním gólu. Řekli jsme si, že musíme vést my, protože oni mají jinak výborně zabezpečenou obranu.

Prohrát finále 0:4 na zápasy by bylo nepříjemné, ne?

Tím spíš, že se do něj Hradec dostal historicky poprvé. Bylo by to vůči fanouškům nefér. Jsme rádi, jak nás všichni podporují, takhle jim děkujeme.

Co jste změnili oproti prvním třem duelům?

Asi ten tlak do brány. Musíme se tam tlačit co nejvíc, dělat před Kacetlem rozruch, protože jinak chytá výborně. Musíme rozhodit jejich obranu. Ke konci už hráli jen na tři útoky, tak jsme si říkali, že jim možná budou chybět síly. Zkusili to, ale štěstí přálo nám.

V semifinále jste vedli nad Vítkovicemi 3:0 a vedení ztratili. Zažíváte to teď z opačné strany, že?

Poslední krok je nejtěžší a může se stát cokoliv. My teď koukáme na středeční zápas v Hradci. Uvidíme, co se bude dít dál.

Neprožíváte euforii?

Jo, proběhla, ale my ten stav jen snížili. Jedeme dál.

Co váš gól, dal jste ho díky šikovnosti?

Málem jsem byl kopyto, který si to ukoplo do rohu. Díky bohu, že padl gól.

Hradečtí hokejisté oslavují vítězný gól ve čtvrtém finále extraligy.

Před chvílí tu kolem nesli zabalený pohár, viděl jste?

Ne, já se soustředím, abych tu něco nezkomolil, protože rozhovory moc nemám rád. Pro nás samozřejmě jen dobře, že zůstal zabalený. V Hradci zůstane taky.

Jak je ten program náročný teď?

Regenerujeme, na ledě se připravujeme individuálně podle toho, kdo se jak cítí. Už se ukazují jen chyby ze zápasů, abychom se ponaučili. Každý ví, co má dělat a teď nás čeká štreka domů.

Uvědomovali jste si, že v Třinci jsou přichystaní na oslavy?

My jim tu radost právě chtěli zkazit. Konfety a tak.