Je příjemnější, když Třinec tlačí, než když čeká ve středním pásmu, říká Jank

Co ve vás převažuje za pocity?

Jsme šťastní, cítíme euforii. Bylo to trochu bláznivější, oba týmy měly své šance a podle mě musel zápas fanoušky bavit. Mě bavil strašně moc. Fakt jo. Vítězství nás teď dobilo a rovnou se budeme soustředit na další zápas.

Play off 2023 servis iDNES.cz

Dal jste gól, ale typický střelec nejste, že?

V tom je play off krásné. Třeba se ukážou i ti dělníci práce, kteří dokážou gólem přispět k vítězství.

V semifinále vás trápila výrazná marodka, jak jste na tom teď?

Musím říct, že dobře, celkem se nám začíná vyprazdňovat. Doktoři s námi výborně pracují a doufám, že v příštím zápase budeme ještě silnější.

Co dál?

Musíme hrát furt stejně, tlačit se do brány a dostávat tam puky. První gól jsme dali tak, že Káca (brankář Ondřej Kacetl) toho moc neviděl, druhý padl z dorážky. To je recept, jak být úspěšní. Bojovností, obětavostí, přetavit energii v góly.

Třinec ke konci zatlačil, že? Trochu tu hru ale taky otevřel.

Je příjemnější hrát takhle, než když oni stojí ve středním pásmu a čekají. Vyhovuje nám, když hra plyne nahoru dolu.

Bylo důležité, že jste poprvé v sérii nad Třincem vedli?

Je to možné, protože Třinec se musel víc tlačit do zakončení a otevřít hru. Nám vznikaly dírky a skulinky, kdy se naši rychlí kluci dostávali do šancí.