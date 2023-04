Hrňa: Machovský pochytal naše šance, budeme se snažit propálit ho v Hradci

Leč Oceláři v sérii vedou 3:1 na zápasy a další možnost rozhodnout mají ve středu od 17.00 v Hradci Králové.

„Řekl bych, že je jedno, zda utkání ztratíte v základní době, anebo v prodloužení. Prostě jsme prohráli a teď si v klidu odpočineme a připravíme se na další zápas,“ prohlásil třinecký útočník Erik Hrňa.

Odmítl, že by Třineckým vstup do prodloužení nevyšel, když tak brzo inkasovali. „Náš obránce se snažil puk vyhodit, ale jejich ho chytil a jen do něj plácnul. Byla tam teč a Káca (brankář Kacetl) to podle mě vůbec nezaregistroval. A ještě smůla, když to Kanis (Kaňák) chtěl zachránit,“ popsal rozhodující moment Hrňa.

Trenéři se ještě snažili prohru oddálit trenérskou výzvou, zda gólu nepředcházela vysoká hůl hostů... Neuspěli.

„Bylo tam pět procent víry. Doufali jsme. Ale bohužel. Byl to regulérní gól, takže není co řešit,“ uvedl třinecký obránce Marian Adámek, který dal včera jediný gól Ocelářů.

Hradecký brankář Matěj Machovský pozorně sleduje letící kotouč, který se mu snažil zaclonti třinecký forvard Andrej Nestrašil.

Potvrdil, že Třinečtí měli ve třetí třetině dost příležitostí rozhodnout. „Měli jsme nájezd, pak tam byl Marko (Daňo) sám před brankou, ale gól jsme nedali. Jedeme tak znovu do Hradce Králové a budeme zase bojovat.“

Oceláři poprvé ve finálové sérii prohrávali. „Museli jsme tak hru více otevřít, více se tlačit do brány. Měli jsme tlak, z něhož jsme dali gól, ale pak to bylo o jedné chybě – jeden šťastný odraz, jedna střela – a bohužel výhra byla na druhé straně,“ prohlásil Adámek.

„Machy (Machovský) jim parádně zachytal. Jednou mu kotouč skočil i na branku, když to už vypadalo, že mu spadne na záda a do brány. Bohužel, dneska byl velký. Pochytal naše šance a my se ho budeme snažit propálit v Hradci Králové,“ řekl Erik Hrňa.

Zatímco ve dvou zápasech na královéhradeckém ledě padlo sedm gólů, na třineckém čtyři. Nebyly nynější víkendové odvety opatrnější?

„Nevím, ale šance byly na obou stranách. Dnes ani včera to tam tolik nepadalo,“ odpověděl Adámek. „Rozhodují detaily. My si za vítězstvím pořád musíme jít, soustředit se na každé střídání, každé utkání odehrát naplno.“

Podle Hrni nebude problém jít do pátého utkání s čistými hlavami, byť už byli triumfu hodně blízko.

„Člověk počítá s oběma variantami. Není to o tom, že bychom už byli hlavami na oslavách. To v žádném případě. Jak se říká, poslední krok je nejtěžší. Soupeř nám výhru dneska ukradl, my ji budeme chtít ukrást u nich,“ řekl Hrňa.

A šance je velká, jelikož Třinečtí letos v play off z deseti venkovních utkání osm vyhráli.

„To je asi shoda náhod,“ uvedl Marian Adámek. „Doma, venku, my jdeme do každého zápasu stejně a ve středu se jako vždycky zase budeme snažit vyhrát. Uděláme pro to všechno a je úplně jedno, jestli vyhrajeme doma, nebo venku. My si za tím musíme jít od prvního střídání. A věřit.“