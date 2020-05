V Brně to nevyšlo, v Olomouci chce být hokejový útočník Kucsera lídrem

To je slušná výzva. Počítáte s větší zodpovědností?

Myšlenky na to, že bych tady možná mohl být tím lídrem, mám, ale rozhodne se na ledě. Doufám, že takovou roli si vydobudu a budou se mnou spokojení. Byl bych rád, kdybych se dostal na metu patnácti gólů, nasbíral body a v extralize se víc prosadil.

Co rozhodlo pro Olomouc?

Mám to tady rád. Když shrnu minulou sezonu v Brně, očekával jsem víc času na ledě i jinou roli. Pro Olomouc rozhodlo hlavně to, že o mě vždy stála. Jsem rád, že jsem tady.

Zdeněk Moták trenér Olomouce „Je dobře, že se Lukáš po nějaké době vrátil, pořád jsme si říkali, že by to bylo fajn. Generální manažer Erik Fürst je do něj s Petrem Kolouchem zamilovaný. Měli jsme s ním pohovor a měl by se stát dalším lídrem a tahounem. Chtěli bychom, aby dával góly, měl kanadské body a byl pro mužstvo přínosem.“

Pravda, generální manažer Erik Fürst vás měl mezi vytipovanými posilami už delší dobu, hodně vás chtěl získat zase do týmu.

Za to jsem strašně rád. Když je člověk v týmu nechtěný, tak je to špatné a odráží se to na hře a na všem. Věděl jsem, že o mě pan Fürst vždycky stál. Možná proto ta jednání a volba pro Olomouc byla tak rychlá.

I spoluhráč a váš dobrý kamarád Petr Kolouch o vás hodně stál, viďte

Tak s Kolouškem jsme pořád v kontaktu, jsme nejlepší kamarádi. To je výhoda.

Stejně jako tříletý kontrakt, který vám dává jistý klid na práci.

To je taky pozitivní.

Byla i možnost návratu do mateřských Vítkovic?

Jednali jsme hned napřímo s Olomoucí, sám jsem o to stál. A byl jsem ten první, který dal impulz, že bych šel sem rád, takže jsme se rychle domluvili.

Proč vám to v Brně nevyšlo?

Samozřejmě jsem věděl, že je tam velká konkurence a bude těžké se prosadit. Bohužel jsem neodehrál tolik minut, kolik jsem si představoval, a pak je těžké něco dokazovat. Vždycky to bylo na mně, výkony třeba nemusely být takové, abych měl víc času na ledě, ale rozhodl jsem se takhle a jsem v Olomouci.

Po sedmi letech, to ještě hrála v první lize. Co si vybavíte?

Vybavuji si toho moc. Tady jsou kolem lidé, které víceméně skoro všechny znám. Vždycky tady byla dobrá parta. Myslím si, že si na tom pan Fürst zakládá, aby tady byli dobří kluci. Ještě jsem hrával s Jirkou Ondruškem, Peťou Kolouchem.

V extralize jste už zavedeným jménem, hrajete ji desátý rok a držíte si průměr dvacet bodů na sezonu. V Brně jste se dostal na čtrnáct. Ani s tím jste asi nemohl být spokojený, že?

Ne že bych nebyl spokojený. Když tu hru shrnu celkově, nemyslím si, že to byla špatná sezona. Měl jsem z ní dobrý pocit. Byly zápasy, které mi třeba nevyšly, ale většinou jsem měl ze sebe dobrý pocit. Že jsem bodů neudělal víc? Jsou takové sezony. Doufám, že další bude lepší.

I tak to byla cenná zkušenost. Brno patří k ambiciozním organizacím se skvělými fanoušky a nabitým kádrem.

Jo, samozřejmě. Šel jsem tam rád s tím, že tam je spousta zkušených hráčů, kteří mi mohou něco předat. A mají výborné fanoušky.

Jedním z nejzkušenějších hráčů je Tomáš Plekanec. Co jste stihl odkoukat?

S Plekym jsme si povídali celkově o hokeji. V Brně nebyla sezona, co se týče výsledků, ideální. Moc lidí nebylo spokojených, takže pořád se něco říkalo. Dvě tři lajny jsme tam byli starší a pořád jsme se bavili, co vylepšit.

Jste v ideálním věku. Co očekáváte od olomouckého angažmá?

Chci tady odvést maximum a pomoct týmu, aby se udělal nějaký úspěch.