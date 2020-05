Olomoucký kouč Moták o omlazování týmu, ztrátě gólů i hádce s Petrem

Jen k nezvyklé hádce s trenérským kolegou Jakubem Petrem se vyhlášený 55letý slušňák nechtěl vracet. V Olomouci má teď s parťákem Janem Tomajkem jiné starosti: kým nahradit produktivní tahouny Irgla s Musilem nebo jak citlivě provést generační obměnu.



Už jste se těšil zase do práce?

To není práce, to je zábava! Sezona skončila kvůli viru neslavně, čekání bylo dlouhé. Těšili jsme se všichni.

Měl jste více času přemýšlet?

V prvním momentu to člověka vystraší, protože neví, co se děje. Tahle společnost žije v blahobytu. Základní věci máme na komfortní úrovni. Jak se z toho společnost dostane, se teprve uvidí. Možná je to klišé, ale základní věc je slušné chování mezi námi. O to jsem se vždycky snažil a budu se snažit dál. Třeba to bude lehký stavební kámen.

Proto jste se v uplynulé sezoně na pozápasové tiskové konferenci nezvykle důrazně vyhradil vůči extrenérovi Vítkovic Jakubu Petrovi, který vás měl sprostě urazit během zápasu?

Nejsem za to šťastný. S kolegou jsme spolupracovali ve Vítkovicích. Byla to situace, která se běžně nevyskytuje, ale já se o reakce ani nezajímal. Diskuse pod články nečtu, to bych se musel zbláznit. I teď mě to mrzí, ale já nemohl reagovat jinak.

A nevyříkali jste si to pak s klidnou hlavou? Neomluvil se vám?

Ne, já bych to nechtěl ani rozebírat. Tlustá čára.

Sezonu jste hodnotil jako „lehce úspěšnou“. Sedmé místo po základní části vás potěšilo?

Navázali jsme na předchozí sezonu. Střední část ročníku nám nešla. Po zápase na Kladně, kde jsme vedli 3:0 a prohráli v prodloužení, jsme měli výluku, nesedly nám zápasy doma, kdy jsme nevstřelili branku, to bylo divné. Ale hlavně čtvrtá čtvrtina nám vyšla, předváděli jsme pohledný hokej a především jsme sbírali body.

O to větší škoda, že play off prakticky ani nezačalo.

Škoda, protože jsme měli dobré mužstvo. Můžeme teď polemizovat, kam bychom došli, ale myslím si, že bychom šli hodně daleko.

Máte o to větší chuť pokračovat čtvrtou sezonu v Olomouci a zase ji o něco posunout?

Jistě, chuť do toho musíte mít, to je základ. Je to o lidech, tady pracuji s dobrými lidmi. Máme na co navazovat, na čem pracovat. Je to fajn.

Kádr Olomouce po letech doznal výrazných změn, odešlo vám hodně hráčů. Vnímáte to jako problém, nebo si říkáte, kdy jindy se do omlazování pustit než teď, kdy se z extraligy nemá dva roky sestupovat?

Je otázka, jestli se extraliga zavře. Není to šťastné řešení. Na šestnáct účastníků soutěže český hokej zatím nemá, doufejme, že někdy bude mít. Mnohdy se bavíme o tom, že by extraligu mělo hrát dvanáct týmů. Odešlo nám hodně kanadských bodů – Pavel Musil, Zbyňa Irgl i Franta Skladaný s Marou Lašem. Odešel i výborný defenzivní bek Honza Jaroměřský.

Další ztráta. Nemáte obavy?

Nějaký následek to možná bude mít. Ale ti, co zůstali nebo už přišli, budou muset na sobě pracovat a vzít za to místo nich. Kádr byl hlavně v útoku starší, potřebovali jsme udělat generační výměnu. Doufejme, že se nám podaří. Vzali jsme mladé schopné kluky. Bude záležet i na nás, jak je povedeme. Zodpovědnosti se nezbavujeme.

Skladaný s Lašem strávili v Olomouci hodně sezon. Bylo těžké rozhodnutí jim neprodloužit kontrakty?

Tím spíš, že to jsou i fajn lidi, komunikativní. Byla s nimi dobrá spolupráce. Rozhodnutí ale musíte jednou udělat, my jsme ho udělali, chtěli jsme to omladit, aby za dva roky nepřišel šok, že nám skončí pět starších hráčů. Doufáme, že se nám to vyplatí.

Lašovi nepomohly dvě poslední sezony, i kvůli zranění neměl výkonnost, jako když se vypracoval ze čtvrté do první lajny.

Tam byly problémy hlavně zdravotní. V srpnu si zlomil navikulárku, začal hrát až v prosinci. My jsme v té době neměli lidi, tak jsme ho hodili hned do hry. Mysleli jsme si, že by se šel nejdřív rozehrát domů do Třebíče, kde by mu to všechno sedlo. Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Je to škoda.

U Skladaného byla zase škoda, aby tak zkušený hráč hrál jen ve čtvrté lajně?

Jasně. Fero je velký bojovník, do kabiny fajn člověk. Hrál se sebezapřením, s tím se nám v sezoně potýkala řada hráčů. Franta měl mnohá omezení, a přesto hrál, za to si ho strašně vážím. Stejně jako Marka Laše. Přeju jim všechno nejlepší do nové hráčské kariéry.

Je to otázka čistě změny filozofie, nebo jde také v době krize o ekonomická opatření?

Ne, chtěli jsme prostě omladit. Třicátníků v útoku máme dost.

Už čtyřicet bude letos Irglovi, přesto zase vyhrál kanadské bodování týmu, a ještě si vylepšil extraligové maximum. Do Vítkovic se ale chtěl vrátit už na konci sezony, takže jste s tím počítali?

Pořád ale bylo v jednání, že zůstane. Rozhodnutí bylo čistě na něm. Velký problém bylo cestování. Každý den jezdil sto patnáct kilometrů tam a zpátky. Často jsme se o tom bavili, říkal, že ho to unavuje. Půlka sezony byla pro něj výborná, ale ve druhé už mu docházely síly jak v prvním, tak druhém roce, co tady byl. To je i jeho vyjádření, které musíte respektovat. Ale my mu děkujeme, protože jeho práce byla výborná a jsme šťastní, že jsme ho měli.

Za dvě a čtvrt sezony dal v Olomouci 46 gólů...

Dvakrát za sebou vyhrál kanadské bodování. Navíc my jsme mužstvo, které moc góly nedává, takže o jeho góly a body se budou muset podělit ostatní.

Což měl být úkol pro Pavla Musila, který po příchodu z Mladé Boleslavi zářil ještě víc než Irgl, jenže teď zamířil do Plzně. Naštvalo to?

Boleslav o něj nestála a my jsme ho tady oživili, nakopl se znovu. Spolupráce s Nahodilem a Klimkem byla výborná. Rozdávali hokejovou radost fanouškům, o to nám jde nejvíc. Byli jsme s ním hodně spokojení, co se týče všeho – i přístupu v kabině. Bezproblémový kluk. Zase mu můžu popřát jenom to nejlepší, ale je škoda, že tady není.

Nahrazovat se bude těžko. Pokusí se o to Lukáš Kucsera?

Je dobře, že se po nějaké době vrátil, pořád jsme si říkali, že by to bylo fajn. Generální manažer Erik Fürst je do něj s Petrem Kolouchem zamilovaný. Měli jsme s ním pohovor a měl by se stát dalším lídrem a tahounem. Chtěli bychom, aby dával góly, měl kanadské body a byl pro mužstvo přínosem.

Z Přerova jste získali dvacetiletého útočníka Jakuba Navrátila. Co si slibujete od něj?

Jsou u něj zajímavé kanadské body, které v Přerově dělal. To je to, co nám chybí a rádi bychom měli. Čekáme, že to bude bruslivý, rychlý útočník s přínosem kanadských bodů. Prostor ukázat se dostane.

S čím půjdete do nové, stále ještě nejisté sezony?

Pořád je to ještě divné. Já bych byl rád, kdyby sezona 18. září začala, to by byla skvělá zpráva pro nás všechny. Přeji si, aby mohli chodit na zápasy diváci. Zase chceme hrát pohledný hokej pro ně. Já vím, že se nám to mnohdy nedaří, ale musím říct, že nás fanoušci vždy povzbuzovali, hnali nás dopředu, byli tím sedmým hráčem na ledě. A proč bychom si měli dávat malé cíle? Každý chce vítězit. Ale proti vám je dvacet soupeřů, kteří vás chtějí zašlapat do trubek, co jsou pod ledem. Je to hra, ale vždy se budeme snažit urvat body a potěšit fanoušky.

Pustíte hráčům v kabině opět Nabucca?

Samozřejmě, nějaká hovadina mě zase napadne.