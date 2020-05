Kompliment bývalému týmu. Přerov dělá hokej výborně, řekl Navrátil

Ostatně trenéři si od něj slibují kromě dobrého bruslení také bodový přínos, jenž by se po odchodech ofenzivních tahounů Irgla s Musilem tuze hodil. „To máte pravdu,“ nesměle kývne před plechovým zimákem v kohoutí soupravě.



Tím nechci říct, že je máte hned nahradit, ale že prostor byste dostat opravdu mohl. Odešli i zkušení útočníci Laš se Skladaným.

Zbyněk Irgl dělal pravidelně hodně bodů, dával gól. Kolik má vlastně roků?

V listopadu čtyřicet.

Neuvěřitelné! Doufám, že prostor dostanu, že budu hrát a prosadím se. Proto jsem do Olomouce přišel.

Měl jste dilema?

Zájem o mě měli i ve Zlíně, rozhodoval jsem se mezi těmito dvěma kluby. Sedli jsme si s agentem, rodiči, probrali jsme pro a proti a Olomouc vyhrála.

Jaká byla pozitiva Olomouce oproti Zlínu?

Hlavně chci hrát. To bylo hlavní. Myslím si, že tady bych mohl dostat větší šanci než ve Zlíně.

Jaké máte první dojmy?

Já jsem spokojený, tréninky mají šťávu. Super.

Z domova v Lipníku nad Bečvou budete dojíždět?

Zatím jo. Je to půl hodinky, to se dá.

Dozrál jste už na extraligu?

To uvidíme po přípravě. Doufám, že ano. Hrál jsem zatím jeden zápas v extralize a teď vám neřeknu, jestli jsem na ni připravený, nebo ne.

Co stálo za vaší výjimečnou sezonou?

Přerovu se hodně dařilo, jsme za to rádi. Hlavně jsem dostal prostor, za což trenérům strašně děkuju. Sedli jsme si v lajně s Tomášem Doležalem a Romanem Pšurným.

I vy jste důkazem, že v Přerově dělají hokej dobře. O jejich odchovance je v extralize zájem dlouhodobě.

Přerov to dělá výborně, má skvělou mládež, vždycky vychová tři čtyři kluky, kteří pokračují dál. Je vidět, že je to tam fakt dobré.

Vítkovice teď podepsaly nadaného obránce Jakuba Kubeše.

To je další potvrzení, jak se v Přerově dělá hokej. Opravdu tam dávají šanci mladým hráčům. Třeba ve třetí či čtvrté formaci, ale ne jen na dvě střídání. Čas na ledě dostanou. Jsou tam skvělí trenéři, to je to nejdůležitější. Zubři umí pracovat s mladými.

Na co se mohou těšit olomoučtí fanoušci od vás?

Mojí předností je spíš útočení než bránění. Dokážu něco vymyslet, nahrát i dát občas nějaký gól.

Jaký máte hokejový sen?

Teď chci hlavně hrát v Olomouci a co bude, bude.