V Brně zuří kvůli boxu Zásilkovny, řidiči přes něj nevidí do křižovatky

Výdejní box se před několika dny objevil v těsné blízkosti křižovatky ulic Barvy a Soběšická. Místní obyvatele jeho umístění značně popudilo.

„Je to úplný nesmysl. Stojí v křižovatce, při vyjíždění z ulice Barvy přes něj není vůbec vidět. Je to vyloženě nebezpečné a koleduje si to o průšvih,“ zlobí se muž, který nechtěl uvést své jméno, ale redakce iDNES.cz jej zná.

„Zároveň tam není žádné parkovací místo. Když přijede někdo, kdo ty boxy bude plnit, musí zastavit auto v křižovatce. Pro ty, co si zásilky vybírají, zase chybí dostatečný prostor, musí stát hned u silnice. Vůbec nechápu, proč to nemohli umístit o nějakých 150 metrů dál, kde je daleko klidnější zóna,“ kritizuje místní obyvatel.

Podle něj je nespokojenců už kolem čtyřiceti a chystají se obrátit na starostu. Na dopravním úřadu městské části Brno-sever, pod níž Lesná spadá, o problematickém boxu dosud neslyšeli. Schválením jeho umístění se podle pracovnice úřadu nezabývali, protože stojí na soukromém pozemku.

Jeho spolumajitelem je zastupitel a bývalý místostarosta městské části Daniel Kummer (KDU-ČSL). „Odpověděli jsme na inzerát Zásilkovny, že hledá místo pro nový výdejní box. Vyřizoval to můj bratr. Pronajali jsme část našeho pozemku, veškerá povolení si zařizovala Zásilkovna sama,“ uvedl Kummer.

Výtky k poloze výdejního boxu se k němu donesly přes sociální sítě. „Ty lidi, co to psali, ale neznám, takže to nebudu komentovat,“ podotkl.

Redakce iDNES.cz oslovila také společnost Zásilkovna, ta na dotaz dosud nereagovala.