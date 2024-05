Uvnitř budovy a chráněné dusíkem. Ve Vranově mají unikátní bateriové úložiště

Ve vranovské vodní elektrárně na Znojemsku spustili nové bateriové úložiště, které umožňuje uložit přebytky energie na horší časy a v případě potřeby je poslat do sítě. Investice za téměř 60 milionů korun je unikátní v tom, že se poprvé na území Česka takto velké bateriové úložiště nachází uvnitř budovy. Instalace do elektrárny ze 30. let 20. století si vyžádala i jedinečné řešení požárního zabezpečení.