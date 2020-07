Po Brnu neměl trenér Fiala na hokej chuť. Našel ji zase doma

Po necelém roce se vrátil do extraligové Mory jako skaut a videokouč. Coby hlavní trenér působil v Olomouci osm let, dovedl ji do extraligy, ale hned po sezoně v roce 2015 byl přeřazen k mládeži.



Loni po něm překvapivě sáhlo ambiciózní Brno, ovšem na střídačce Komety skončil už v listopadu.

Možná proto se nechtěl k promarněné příležitosti vracet.

Pro klubový web však udělal výjimku. „Když jsem v listopadu skončil v Brně, moc chutě do hokeje jsem nejdřív neměl. Ale pořídil jsem si permanentní vstupenku a na přelomu roku jsme se domluvili, že budu v podstatě z domova připravovat videa soupeřů a od nové sezony se zapojím k týmu.“

V Olomouci působí v různých funkcích od roku 2007. „Tím, že jsem tu strašně dlouhou dobu působil, tak jsem byl s klubem neustále v kontaktu,“ podotkl.

S Martinem Faltrem, který má na starosti přípravu brankářů, doplnil realizační tým. Fiala počítá s tím, že se vedle přípravy videopodkladů bude věnovat i skautingu a mladším hráčům.

„Nejen v našem klubu, ale hlavně i v Chance lize, aby třeba v budoucnu mohli do Olomouce přijít hráči tak, jako letos Gřeš s Navrátilem, u kterých doufáme, že si své místo v týmu vybojují,“ přeje si Fiala.

Videorozbor se už stal důležitou součástí přípravy na zápas. „A není to jen o tom sledovat soupeře, ale důležité je i rozebírat vlastní hru, součinnost se spoluhráči, aby měli hráči zpětnou vazbu a mohli si sami říct, co dělají dobře a co špatně. V Kanadě tomu věnují velkou pozornost a my si od nich můžeme hodně brát, protože to hráčům velmi pomáhá. Musím zmínit třeba Tomáše Plekance, který videu věnuje velkou pozornost,“ chválí někdejšího centra Montrealu, kterého vedl v Kometě.



„Je velký rozdíl v přístupu hráčů, kteří prošli Kanadou, kde poznají úplně jiný přístup k tréninku. V Olomouci je to nastavené tak, že hráči vědí, že musí dát do tréninku všechno a hrát týmově, což třeba v jiných klubech nemusí být samozřejmost. Tady se ale vždycky trénovalo kvalitně a musíme v tom pokračovat.“

Extraligový šampion v dresu Kladna z roku 1980 již považuje Olomouc za svůj domov. „Tím, že jsme se domlouvali na spolupráci již někdy na přelomu roku, ani jsem neřešil žádné možnosti trénování v jiném klubu, protože jsem počítal s tím, že v květnu nastupuju zde. Vracím se po roce, což není tak dlouhá doba, tím je vše snazší, vracím se do domácího prostředí.“

Odpadlo mu tak rozkoukávání, za rok se toho u kohoutů moc nezměnilo. „A to je dobře, protože tak, jak to tu funguje, je pro hráče příznivé. Mohou cítit více důvěry než v jiných klubech, díky čemu se jim zde může hrát lépe. To může být příklad třeba i Lukáše Kucsery, který v Brně nedostal tolik šancí, ačkoli si tam dle mého názoru své odvedl,“ vypíchne Fiala největší letní posilu Olomouce.

„Navíc zná zdejší prostředí, nebude pod takovým tlakem a pro nás je jedině dobře, že ho nyní máme tady.“ Pod tíživým tlakem sestupu letos nebude díky uzavřené extralize kvůli koronaviru žádný tým.

Skromná Olomouc tak není nucená v době ekonomické krize hledat drahé posily jako náhradu za citelné ztráty v ofenzivě po odchodech kanonýra Irgla do Vítkovic a šikovného Musila do Plzně.

„Nás jednoznačně může mrzet, že se loňská sezona nedohrála, protože z mužstva jsme cítili sílu a myslím si, že se nám tu mohl podařit úspěch,“ litoval Fiala předčasně ukončeného ročníku ve chvíli, kdy kohouti hráli předkolo play off proti Zlínu.

„Teď ale musíme koukat dopředu, snažit se hrát co nejlíp a minimálně navázat na loňské výsledky, chceme hrát co nejvýš, kvalitu máme. Ale uvidíme, jak na tom budou ostatní oddíly, protože extraliga je extrémně vyrovnaná a každý tým může porazit každého.“