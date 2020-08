Oslabení? Půjde to, dokazují si v omlazeném kádru hokejové Olomouce

Na výplatách v době koronakrize, kdy sponzoři obracejí každou korunu, skromná Morávka ušetří. Ostatně kdy jindy než v uzavřeném ročníku, ve kterém nehrozí sestup?

Ale pozor, kohouti, kteří procházejí citlivým procesem omlazování kádru, už několikrát prokázali, že se s nimi v boji o play off musí počítat. Ostatně bez ambicí by těžko udrželi osobnosti jako Rostislava Olesze nebo Branislava Konráda.

V ofenzivě zato ovšem budou muset táhnout jiní. Irgl za dvě a čtvrt sezony dal v Olomouci 46 gólů, dvakrát za sebou vyhrál kanadské bodování týmu. „Navíc my jsme mužstvo, které moc góly nedává, takže o jeho góly a body se budou muset podělit ostatní,“ souhlasí trenér Zdeněk Moták.

Kdo především? Minulá sezona báječně vyšla Lukášům Klimkovi s Nahodilem. Je však otázka, co se zábavnou souhrou elitní lajny udělá ztráta kumpána Musila. Trenéři vedle nich zkouší i důrazného Jana Káňu. Pokud bude konečně zdravý, mohl by se bodově nakopnout.

„Zatím nehrajeme úplně na body a podle toho to vypadá i na ledě. Pravidelně se střídáme a všechny formace dostávají svůj čas,“ prohodil Káňa. „Teď jsme se druhý týden věnovali taktice v obranném pásmu.“

To samé co o Káňovi platí také o šikovném Davidu Ostřížkovi, střelci Petru Kolouchovi nebo buldokovi Janu Knotkovi. Hodně se očekává od příchodu Kucsery, který v Brně úplně nedostal prostor, aby prokázal, že může být rozdílovým borcem. Protřelý generální manažer Erik Fürst má na hráče čich.

Zkrátka pořád mají kohouti za co vepředu zatáhnout.

Mladí z první ligy dostanou čas

A na Hané věří, že se chytnou i naděje z první ligy - Jan Bambula z Havířova, Tomáš Gřeš z Poruby a Jakub Navrátil z Přerova, na které předal dobré reference i skaut a videokouč Petr Fiala, jenž po nepovedené výzvě v Kometě rozšířil trenérský štáb. „Máme zde výborné zázemí, k čemuž přispívá i skvělá atmosféra v kabině. Všichni trenéři jsou na nás v rámci možností hodní, takže můžu říct, že jsem spokojen,“ povídá Gřeš. „Extraliga je ovšem jiná soutěž a já k tomu přistupuji s pokorou. Těším se velice. Je to odměna za mé dosavadní výkony.“

Přechod na vyšší level však bude vyžadovat čas. „Chtějí se ukázat, to je dobře. Potřebujeme omladit. Rozdíl mezi extraligou a první ligou je značný. Je potřeba pracovat, výkony nejsou zlé. Jejich adaptace na dospělý hokej bude asi delší, ale my s tím počítáme,“ řekl Moták po přesvědčivém vítězství 5:2 v letním poháru nad Brnem.

Po chybě gólmana Vejmelky zasunul kotouč do branky také novic Gřeš. „Byl to pro něj takový dárek,“ usmíval se zkušený forvard Vilém Burian. „Hokej ze druhé třetiny byl ale přesně ten, který potřebujeme hrát, abychom měli výsledky,“ podotkl Gřeš. „Proti Kometě se nevyhrává každý zápas.“

Olomouc porazila trápící se Kometu během pár dní podruhé za sebou. Slavila také v Brně (4:2), což je po úvodních porážkách s Hradcem Králové (2:5) a Pardubicemi (2:5) pro omlazený mančaft vzpruha.

„Samozřejmě je důležité, že jsme si dokázali, že když chceme, tak to jde. I v té třetí třetině jsme si vytvářeli šance. Celkově výkon hodnotíme velice dobře,“ potěšilo Motáka.

„Ještě jsme ale na začátku přípravy,“ neřeší příliš výsledky Burian. „Myslím si, že to jde nahoru,“ kývne Kucsera. „Pořád je to začátek, pořád se něco zkouší. I když je to v rámci nějakého cupu, je to pořád příprava. Jsme rádi, že se můžeme rozehrávat a potkávat se s kvalitním soupeřem,“ dodal Moták.

Porazit dvakrát Brno je fajn

Po druhé výhře nad Brnem vládla ve stařičké plecharéně, která akutně potřebuje opravit střechu, spokojenost. „Jsme rádi, že se nám vždycky podařilo jít v první třetině do vedení, že jsme dali nějaké góly, to nás povzbudilo do dalšího průběhu zápasu. Měli jsme dobrý pohyb. První dvě třetiny byly dobré, třetí už tolik ne, ale vítězství jsme si pohlídali. Je fajn dvakrát za sebou porazit Brno,“ mrkl Burian. „Bylo to energické nahoru dolů, střídaly se šance.“

Moták doplní: „My jsme hráli s chutí. Byl vidět hlad, potom jsme přidali kvalitní střelbu. Po dvou třetinách jsme byli spokojení, ta třetí byla z naší strany lehce bojácná. Neřekl bych nepovedená, ale už jsme nehráli to, co předtím.“

Centr Knotek má jiné obavy než, jak nahradit opory: „Doufám, že se rozjede extraliga.“

Trable s koronavirem a hokeje bez zaplněných tribun už má obvykle vysmátý pohodář až po krk. Novináři v Olomouci stále nesmí po zápase ani na rozhovory. „Situaci s kluky řešíme. Mě osobně už to otravuje a moc nechápu, kvůli čemu se dělá takové haló. Když bych se měl rozpovídat, tak to bude na dlouho, protože mě ta situace opravdu štve,“ prohlásil Knotek pro klubový web. „V kabině dodržujeme hygienická opatření, máme dezinfekce, ale… Doufám zkrátka, že diváků na stadionu bude moci být co nejvíc, protože tady i na přípravná utkání chodilo fanoušků dost, měli v létě vždycky chuť přijít na zimák, protože je to jediná doba, kdy tu vydrží v kraťáskách.“