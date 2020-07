Trenéry olomouckých hokejistů doplnil Fiala, vyzkouší obránce Černého

„Práci si můžeme daleko lépe rozdělit,“ řekl Deníku šéf klubu Tomajko. „Známe se, máme i podobný pohled na věci.“

Fiala jako hlavní trenér působil v Olomouci osm let, dovedl ji do extraligy, ale hned po sezoně v roce 2015 byl přeřazen k mládeži. Loni po něm překvapivě sáhlo ambiciózní Brno, ovšem na střídačce Komety skončil už v listopadu.

Olomouc testuje obránce Tomáše Černého, který působil v uplynulých dvou sezonách ve Vítkovicích. O smlouvu se bude ucházet dvaadvacetiletý odchovanec Opavy přibližně dva týdny. „Budeme ho chtít vidět i v zápase,“ řekl pro klubový web Moták.

Kohouti v letním poháru 4. srpna, 17.00: HC Olomouc – Hradec Králové

6. srpna, 18.00: HC Dynamo Pardubice – HC Olomouc

11. srpna, 18.00: HC Kometa Brno – HC Olomouc

13. srpna, 17.00: HC Olomouc – HC Kometa Brno

18. srpna, 18.00: Hradec Králové – HC Olomouc

20. srpna, 17.00: HC Olomouc – HC Dynamo Pardubice

Černý má v extralize na kontě 40 utkání a sedm bodů za dvě branky a pět asistencí. Sehrál i deset duelů v KHL v ročníku 2017/18 za Slovan Bratislava a zaznamenal jednu asistenci. V posledních dvou sezonách hrál i v první lize za Vsetín, Porubu a Havířov. Olomouci na úvodním tréninku chyběli v téměř kompletním kádru dva hráči. „David Ostřížek má menší zranění s kotníkem a junior Joshua James Mácha měl virózu,“ podotkl Moták.



Hanáky, kteří v uplynulém ročníku extraligy, nedohraném kvůli pandemii koronaviru, skončili sedmí, opustili elitní útočníci Zbyněk Irgl, Pavel Musil, František Skladaný či obránce Jan Jaroměřský. Do ofenzivy přišli Jan Bambula, Tomáš Gřeš, Jakub Navrátil a Lukáš Kucsera.

„My potřebujeme dát hlavně šanci našim mladým klukům. Po sezoně odešli tři zkušení hráči a my to teď musíme nahradit dravým mládím. Samozřejmě jim nedáme nic zadarmo, ale když si to uhrají, tak to budou mít. Pokud ne, budou muset na sobě více pracovat,“ prohlásil Moták.

Do prvoligové Třebíče zamířili bojovat o místo v kádru mladí útočníci Josef Podlaha a Matěj Kořenek. „V juniorské soutěži teď bude padat mnoho týmů. Chceme ve spolupráci s trenérem juniorů Karlem Beranem komunikovat co nejvíce. Když bude celá juniorka hrát dobře a bude mít i výsledky, tak se budeme bavit o tom, aby kluci sbírali zkušenosti v dospělém hokeji,“ doplnil Moták.

První přípravný duel čeká Olomouc 4. srpna v Generali Česká Cupu doma proti Hradci Králové. „Upřednostníme hráče, které chceme vidět. Mladé budeme kombinovat se staršími. Takže noví a mladí kluci dostanou dostatek prostoru, aby se mohli ukázat. O tom ta příprava také je. Hlavní je, že chceme vidět u mladých progres,“ dodal Moták.