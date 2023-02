Sbalil jsem si věci a jel. Kaňák poprvé změnil dres, posílil Třinec

Od minulého týdne trénuje s Oceláři. Poprvé za ně nastoupil v neděli proti Kladnu (5:4), byť jen na necelých šest minut.

„Nic nezkazil, hrál obětavě. Splnil, co jsme od něj očekávali. Doufám, že jeho forma bude stoupat a pomůže nám,“ podotkl třinecký trenér Zdeněk Moták.

Druhou z lednových posil, kanadského beka Adama Smitha, zatím do hry neposlal. „Ještě jsme mu dali čas, aby potrénoval a zapracoval se do týmu. Potřebuje prostor na aklimatizaci,“ uvedl kouč.

Pro pětadvacetiletého Kaňáka je přechod do Třince výměnou za Jana Jaroměřského do konce sezony vůbec první změnou klubu.

„Beru to jako nový impulz,“ prohlásil. „Jsem v Třinci, což je skvělá organizace. Hraje nahoře, vyhrává se, což mi může jen pomoci.“

No... Zrovna teď Oceláři zažívají nejtěžší období v sezoně. Z minulých osmi utkání uspěli jen ve dvou. Tudíž moc nevyhrávají. „Ale vyhrávají,“ řekl důrazně Lukáš Kaňák.

Čím si vysvětlujete, že zrovna vás Plzeň pustila?

V poslední době se mi přestávalo dařit. Občas jsem chyboval. Trenéři zřejmě chtěli tým oživit. Chtěli silnějšího defenzivnějšího beka, což v Honzovi Jaroměřském mají, takže oba týmy jsou asi spokojené.

Dostal jste se v Třinci ke hře jako v Plzni, anebo jste se snažil hrát spíše jednoduše?

Začal jsem jednoduše, protože jsem v novém prostředí. A týden jsem nehrál. K ničemu dopředu jsem se moc nedostal, i když nějakou střelu jsem měl. Doufám, že se to postupně bude nabalovat, stejně jako výsledky týmu, že se dostaneme na vítěznou vlnu a pojedeme dál.

I trenéři po vás chtěli, abyste napoprvé hrál na jistotu odzadu?

Určitě, aby moje hra byla co nejjednodušší, abychom hlavně vyhráli, což se povedlo.

V sestavě jste byl sedmý bek, takže jste spoluhráče střídal. Testoval jste, s kým byste v budoucnu mohl vytvořit dvojici?

To ne. (směje se) Jen jsem čekal, až uslyším od trenéra svoje jméno, a šel jsem na led... Ale věděl jsem, že chodím s Kebou a Čukim (Jakubem Jeřábkem a Karlisem Čukstem). Snažil jsem se hrát tak, abych dostal prostor při dalším a dalším střídání.

Jaké byly souboje s Jaromírem Jágrem, který i v téměř 51 letech předvedl vynikající výkon?

Bránit ho je náročné. Je to žijící legenda. Má asi dva metry a sto dvacet kilo, takže my menší a lehčí hráči to s ním máme těžké. Pořád je silný, když má puk, a v neděli to bylo vidět.

Třinečtí drží čtvrté místo zaručující přímý postup do čtvrtfinále extraligy. Jak náročné bude vyhnout se předkolu play off?

Ani nevím, kolik bodů máme náskok...

Lukáš Kaňák bojuje na brankovišti s Adamem Kubíkem.

Čtyři před Libercem a Hradcem Králové.

Určitě to bude těžké. Teď pojedeme právě do Hradce a Liberce, takže budeme hrát s týmy, s nimiž přímo bojujeme o čtyřku. Záleží jen na nás. Když navážeme na třetí třetinu s Kladnem, jak jsme ji zvládli, ubojovali, tak věřím, že budeme úspěšní.

Nyní má extraliga kvůli Švédským hrám přestávku. Pomůže vám nynější pauza, abyste se ještě více do mužstva zapracoval?

Jo, mně určitě. Ale i ostatním klukům. Teď to bylo náročné. Odpočineme, dobře potrénujeme a znovu na to vletíme.