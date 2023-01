Třinecké hokejisty posílili obránci Smith a Kaňák, odchází Jaroměřský

„Intenzivně jsme hledali obránce, s blížícím se koncem přestupního období hledání nabralo na obrátkách. Volba nakonec padla na Adama Smitha. Oceláři jsou pro něj první angažmá mimo americký kontinent. Je motivovaný a natěšený na novou etapu hokejové kariéry,“ řekl klubovému webu sportovní ředitel třineckého klubu Jan Peterek.

Smith si v této sezoně za Wheeling připsal v 31 zápasech 18 bodů za šest branek a 12 asistencí. V AHL v pěti duelech nebodoval. V roce 2016 si jej vybral na draftu v 7. kole na 198 pozici Nashville, ale v NHL se šance nedočkal.

Má za sebou působení na Bowling Green State University v NCAA, v AHL hrál také za Milwaukee, ale dohromady v ní nastoupil jen v devíti duelech. V ECHL nastupoval i za celky Atlanta Gladiators a Florida Everblades. Celkem sehrál v základní části 197 utkání a nasbíral 61 bodů za 15 tref a 46 přihrávek. V 11 duelech play off nebodoval.

„Z toho, co jsme měli možnost napozorovat, je to hráč, který dělá dobrá rozhodnutí, hraje poctivě a zodpovědně. Možná bude potřebovat pár zápasů na aklimatizaci v naší soutěži, ale dle nás má všechny předpoklady k tomu, aby se stal důležitou součástí naší obranné hry,“ prohlásil hlavní trenér Ocelářů Zdeněk Moták na adresu posily, která přicestuje do Česka ve čtvrtek večer.

Pětadvacetiletý Kaňák bude poprvé v extralize působit jinde než v mateřské Plzni. V této sezoně si v 41 zápasech připsal 15 bodů za tři branky a 12 asistencí. Celkem má v domácí nejvyšší soutěži na kontě 284 utkání a 68 bodů (13+55). V minulé sezoně také debutoval v české reprezentaci a v sedmi zápasech si připsal dvě asistence.

O devět let starší Jaroměřský přišel do Třince v roce 2020 z Olomouce a získal s Oceláři dva mistrovské tituly. V tomto ročníku zaznamenal ve 26 utkáních tři asistence. V extralize má na kontě 391 duelů a 78 bodů (22+78).

„Honza Jaroměřský je zkušený kluk, který má za sebou těžké sezony v Olomouci a v Třinci. Věříme, že nám v závěru sezony pomůže. Kanimu jsme upřímně poděkovali za to, co u nás odehrál. Je to Plzeňák a nemusí to, zcela určitě, být jeho úplný konec u nás. Uvidíme, jak to bude dál, „ uvedl sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.

Jednalo se už o třetí výměnu Plzně těsně před uzávěrkou transakcí. Z Mladé Boleslavi získala Martina Beránka za jiného útočníka Sebastiána Maláta a z prvoligového Zlína forvarda Antonína Honejska za Martina Langa. Třinec opustil také polský útočník Alan Lyszczarczyk, který nastupoval převážně za partnerský prvoligový Frýdek-Místek. Stal se posilou Cracovie Krakov.