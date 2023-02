Zbytečné starosti úřadujících mistrů. Hon na Třinec začíná, soupeři se blíží

Rovnou do čtvrtfinále proklouznou čtyři nejlepší týmy ze základní části. Vítkovice a Sparta se nemusí obávat a první Pardubice, které vedou tabulku suverénně o patnáct bodů, už vůbec ne.

Úřadující šampioni řeší opačné starosti. V boji o poslední místenku mezi přímo postupující celky se sice nachází v nejlepší výchozí pozici, ale sérií nepříznivých výsledků z něj udělali neplánované drama.

„Pořád to máme ve svých rukou, do play off zbývá sedm kol. Máme kvalitní tým, teď je čas ukázat charakter. K panice není důvod,“ hlásil po pondělní porážce 3:4 v Hradci Králové centr Daniel Voženílek.

Oceláři zůstávají i nadále čtvrtí, ale pátí Východočeši už zaostávají jen o bod. Zároveň nezapomínejme na Liberec, který se drží zpět o čtyři body, a ani šestibodová ztráta sedmé Olomouce nepředstavuje neřešitelnou záležitost.

„Víme, co všechno je ve hře. Už teď je to pro nás takové malé play off, ve kterém musíme být schopní zastavit každého,“ přiznal slovenský útočník Patrik Hrehorčák.

Od zmíněného vítězství v Bratislavě, kde podal velice přesvědčivý výkon a v té době utrápenou Kometu jednoznačně přejel, se Třinec v devíti kolech prosadil jen patnáctkrát.

Hokejisté Třinec se radují ze šestého gólu do sítě Komety v zápase pod širým nebem.

Dvakrát vyšel gólově naprázdno, ve třech zápasech se trefil jednou. Rozstřílel se jen v divoké přestřelce proti poslednímu Kladnu (5:4). „V ofenzivě se hrozně nadřeme,“ povzdechl si kouč Zdeněk Moták po prohře 0:3 s Pardubicemi

„Potřebujeme se z té mizérie nějak dostat, ale musíme tomu jít daleko více naproti. Musíme začít malými věcmi, souboji, bruslením. To všechno nám teď chybí,“ doplnil jej asistent Vladimír Országh.

Zlepšení přišlo v moravskoslezském derby s Vítkovicemi (2:1), ale o tři dny později Oceláři propadli v Brně (1:5). Nezvládli hru v oslabení, v němž dvakrát inkasovali. A na problémy s disciplínou dojeli i proti Hradci.

Na trestnou lavici zamířili hned osmkrát, nervózní a velmi důležité utkání přineslo řadu emotivních situací. „Některé fauly byly zbytečné, oslabení nás stála mnoho sil,“ kroutil hlavou Országh.

Tipsport extraliga @telhcz Libor Hudáček využívá přesilovou hru a minutu před

koncem snižuje na rozdíl jedné branky! #MHKTRI https://t.co/MbwLrK8ySq oblíbit odpovědět

Východočeši ve třetím dějství odskočili do vedení 4:2, kontaktní trefa Libora Hudáčka přišla až příliš pozdě. „Za výhru jsme strašně rádi. Bude rozhodovat každý bod, musíme jich urvat co nejvíc,“ řekl domácí asistent Petr Svoboda.

Třinec má v základní části před sebou ještě sedm zápasů, přičemž pět z nich odehraje venku. „Věřím, že to zvládneme. Čtyřka je náš cíl. Všichni v ní chtějí být, protože pak máte před play off týden pauzu,“ uvedl Voženílek.

Z hlediska síly kádru a počtu výrazných individualit jsou na tom obhájci mistrovského titulu v porovnání s ostatními uchazeči o přímý postup do čtvrtfinále nejlépe.

Marko Daňo (24+19) a Martin Růžička (21+22) se dělí o první místo v tabulce produktivity. Body pravidelně sbírají i Andrej Nestrašil (8+31), slovenský šikula Hudáček (17+12) či obránce Jakub Jeřábek (2+20).

K tomu přičtěme ještě solidně fungující defenzivu s třetím nejnižším počtem inkasovaných branek napříč soutěží a spolehlivě chytajícího Marka Mazance, který rovněž patří k extraligové špičce.

Zvučná jména ale nejsou zárukou úspěchu. Našlapaný kádr v posledních utkáních postrádá větší vyrovnanost a potřebný klid v klíčových momentech, což krátce před začátkem play off není dobré znamení.

Jak by napínavý boj o vyhnutí se předkolu mohl pokračovat, napoví už tento týden. Třinec totiž ve středu nastoupí v Liberci a v pátek se znovu, tentokrát před vlastními fanoušky, postaví Hradci.