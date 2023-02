Koncert uzdravených: Doufali jsme, že to týmu nepokazíme, říká hradecký Zachar

Útočníci Radek Pilař, Oliver Okuliar a Marek Zachar, tři navrátilci po delších zraněních, ale tento psychický tlak zvládli skvěle. Třinci vstřelili tři ze čtyř gólů, každý po jednom, a tím nepříjemné obavy, zda se s jejich příchodem vítězný hradecký stroj z poslední doby nezadrhne, zahnali. „Hlavou to před zápasem možná trochu proběhlo. Kluci si z nás v kabině opravdu dělali srandu, že doufají, že jim to nepokazíme,“ přiznal po výhře 4:3 nad mistrovským Třincem Marek Zachar, jeden ze tří vracejících se střelců.

Víc jste si asi přát ani nemohl, dal jste gól, důležitý zápas jste vyhráli...

Bylo to ale těžké. Měsíc a půl jsem nehrál. Nikdy jsem nebyl mimo tak dlouho a na psychiku to nebylo příjemné. I proto mě těší, že se to takhle povedlo, do rozjetého vlaku jsme nastoupili dobře.

Jaké potíže vás trápily?

Zranil jsem se krátce před vánočními svátky a protože šlo o oblast břišních svalů, dlouho jsem nemohl dělat vůbec nic. Vracet se po měsíci zpátky do fyzičky a kondice, to bylo opravdu něco. Navíc zápasové tempo se nedá nahradit, takže ho do sebe musím teď rychle dostat. Snad to takhle půjde dál.

Tento týden k tomu budete mít dost příležitostí, ve středu hrajete s Litvínovem a do konce týdne váš čekají další dva zápasy. Co říkáte na tak náročný rozjezd?

Já myslím, že to není špatná varianta, alespoň se do toho rychleji dostanu. Nemám čas přemýšlet nad ničím jiným. Před zápasem mi ostatně Honza Eberle říkal, že na přemýšlení není čas, ať do toho prostě vlítnu a bude to dobrý.

Po výhře nad ním jste za čtvrtým Třincem o jediný bod. Je v kabině velké téma zkusit se dostat na čtvrtou příčku a zajistit si pro play off přímý postup do čtvrtfinále?

Na čtvrté místo určitě pomýšlíme. Avšak na play off se připravujeme bez ohledu na to, jestli to dopadne přímo.