Martinec: Jsem přesvědčený, že sezona Komety ještě může být úspěšná

Brali jste minulý týden při přípravě v potaz problém, který loni na přelomu října a listopadu při první pauze v extralize nastal a srazil Kometu ze špice tabulky do podpalubí?

Víme, že nějaký problém nastal, víme, že v listopadu začala série porážek. Nebyl jsem ale u toho, a abych řekl pravdu, ani jsem se nepídil po tom, v čem byl tehdy problém. Věřím tomu, že co jsme naordinovali hráčům teď, bude správné, a že od středečního domácího zápasu budeme úspěšní.

Co to tedy bylo?

Připravili jsme trénink odpovídající pauze. Nebyla dlouhá, program je mezi kluby plus minus podobný.

Ještě jedna podobnost s podzimem je zajímavá. Kometa byla před první pauzou rozjetá a výrazně se zvedla i před touto poslední přestávkou. Neztratíte tempo?

Pro nás byla škoda, že Švédské hry přišly, ale tak to prostě je. Reprezentační program je dopředu daný, každý s ním počítá. My jsme v tréninku dělali všechno pro to, abychom byli na zbývající zápasy připraveni. Věřím, že jsme to udělali dobře.

Je takové krátké intermezzo jenom sedm kol před koncem základní části hodně zrádné?

Ta pauza nikdy není stejná. Vždycky záleží na tom, jaký je zdravotní stav hráčů, kolik jich odjede na srazy národních týmů, kolik jich zůstane v klubu. Zápasy před pauzami běží ve velkém kvapíku, spousta hráčů je podstupuje s různými zraněními.

Měli jste výhodu, že vás tentokrát reprezentace kromě pozvánky pro Jakuba Fleka nechala pohromadě?

Měli jsme pryč tři hráče. Kromě Kuby Fleka byl se slovenským výběrem Andrej Kollár a pryč byl Eda Šalé. To jsou tři útočníci, což už zásah je.

Kollár a Šalé hrají v posledním období první přesilovku. Jak to vzniklo?

Máme dvě přesilovkové lajny, nemáme první a druhou. Jejich nasazování na začátek přesilovky ovlivní třeba to, na koho byl faul, kdo byl právě na ledě. Podle toho určujeme, která lajna početní převahu zahájí.

Eduard Šalé vstřelil první extraligový hattrick, příjímá gratulace od Martina Zaťoviče.

Kollár s Šalém na ně chodí nově. Co si od nich slibujete?

Edu využíváme na levé straně, protože má velice dobrou střelu. Kollár má v mých očích jedno z nejlepších buly z mužstva, jedním z jeho hlavních úkolů je vyhrát vhazování a pak má svoji roli i v průběhu přesilovky.

Kde se v lednu zlomila krize Komety, že začala náhle zase vyhrávat a pobrala dvanáct bodů z posledních pěti zápasů?

Nechci mluvit o tom, že se něco zlomilo! To ukáže až čas.

Výsledky to ukazují. Kde nastala změna?

Poslední zápasy jsme začali hrát daleko víc do obrany a dokázali jsme vyhrát na málo obdržených branek. To byla možná ta změna. Chtěl bych věřit tomu, že bude setrvalá.

Co k ní vedlo?

Změnili jsme trochu systém ve středním pásmu. Měli jsme hodně mítinků k tomu, jak hrát v naší třetině. Uvidíme, jestli se nám podaří na to navázat.

Až do poloviny ledna měla Kometa velmi negativní statistiky, například na buly, v počtu střel proti ní, v počtu obdržených gólů v oslabení. Sledujete taková čísla?

Z těch, co zmiňujete, hodně sleduji buly. Potřebujete vědět, jak je kdo úspěšný, od buly se hodně věcí ve hře odvine, je potřeba to sledovat už během utkání. Kolik střel máme my a kolik soupeř, už tolik nesleduji, vybírám si jiné ukazatele.

Jaké vás zajímají?

Mimo ty jasné, jako jsou plus a minus, je pro mě nejdůležitější, kolik proti nám je šancí a odkud ty šance jsou. Podle toho se snažíme reagovat.

Naplňuje vás minulých pět kol optimismem, že sezona ještě dopadne dobře?

Jsem přesvědčený, že ještě může být úspěšná.

Kladenský útočník Matěj Beran (vlevo) šermuje hokejkou před brankářem Komety Dominikem Furchem.

Do jejího závěru jste určili brankářskou jedničku. Co vás k tomu vedlo?

Věřím tomu, že je potřeba mít jasně danou jedničku. Aby gólman číslo jedna věděl, že on je ten první. Taková je moje filozofie.

Proč padla volba na Dominika Furcha, který se na debaklech v prosinci a lednu taky podílel?

Máme trenéra brankářů, který s nimi pracuje denně, a všechno společně konzultujeme. Věřili jsme tomu, že Dominik týmu tuhle důvěru vrátí, a zatím se tak děje. Chytá parádně.

Na začátku tohoto týdne jeho manželka veřejně potvrdila, že se potýká s rakovinou, což bylo téma, které se během sezony podařilo udržet v zákulisí. Uklidnil se v brance po těžkých rodinných chvílích?

Tohle je otázka především na Dominika. Já k tomu můžu říct pouze to, že Dominik a celá jeho rodina mají plnou podporu všech nás v Kometě. Jde o něco, co přesahuje hokej. Samozřejmě jsme věděli, co se děje, a jedná se o záležitosti, při nichž hokej musí na druhé místo. Taková věc zasáhne pochopitelně každého.

Na Plzeň i s Okálem Hned první z várky sedmi závěrečných utkání základní části je pro Kometu velice důležité. Ve středu doma hraje s Plzní, jíž v extraligové tabulce patří osmé místo, zajišťující start předkola na domácím ledě. Brněnští hokejisté jsou desátí a na Plzeň ztrácí pět bodů. Útok Komety opět posílí Zdeněk Okál, pendlující z prvoligového Přerova. Kromě absence obránce Michala Gulašiho, který laboruje se zraněním ruky, nehlásí domácí tým žádné další hráčské ztráty. „Pro nás to už bude každé utkání jako play off,“ pronesl zadák Radek Kučeřík.

Další otázka k sestavě je čistě hokejová: před uzávěrkou přestupů se vám nepodařilo sehnat centra, kterého jste hledali. Je to velký problém?

Postavili jsme nějakou sestavu, ta se stabilizovala a budeme věřit tomu, že kluci zůstanou zdraví. Mužstvo, které tady teď je, je schopno sezonu zvládnout a dovést ji do úspěšného konce.

Aktuálně Vítkovice oznámily, že podepsaly novou smlouvu s Robertsem Bukartsem, o němž se mluvilo jako o posile Komety od příští sezony. Zaskočilo vás to?

Netuším, kde vzniklo, že Bukarts bude hrát za Kometu. Jsou to spekulace, které se šíří, řeší se, kdo kde podepsal, kdo je s kým domluvený. Někdy se jim pousmějete. Denně jich je tolik... A že se v nich mluví o Kometě? Neslyšel jsem nikoho z klubu, kdo by se vyjádřil ke konkrétnímu hráči, jestli má u nás podepsáno, nebo ne. To se oznamuje na tiskové konferenci, nebo v prohlášení. A pak je jasné, který hráč v kádru je a který ne. Do té doby jsou to spekulace.

Některé hráče Kometa zjevně podepsané pro další sezonu má, kádr se neřeší v květnu. Vy jste s Bukartsem nepočítal?

Nikdy jsem s ním nemluvil a nevím, jak tahle fáma vznikla. Až přijde čas, tak Kometa jména podepsaných hráčů určitě zveřejní.