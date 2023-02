ONLINE: Sparta hraje ve Varech, Vítkovice brání druhé místo. Jágr slaví

Dynamo před přestávkou přišlo o devítizápasovou vítěznou sérii proti Spartě, přesto má díky vyrovnaným výkonům během sezony na čele soutěže patnáctibodový náskok. Ze vzájemných střetnutí s předposledními Jihočechy si vytvořilo skóre 14:4.

Motor se po třech porážkách v řadě soustředí zejména na boj o záchranu, v němž před posledním Kladnem má čtyři body k dobru. Zároveň doufá, že se vejde mezi dvanáctku mužstev, které čekají vyřazovací boje.

S dalekým, ale přitom v extralize nejbližším odstupem se na Pardubice dívají Vítkovice. Ostravanům se před přestávkou nedařilo, naposledy ukončili sérii čtyř proher proti Mladé Boleslavi.

Teď se utkají se sedmou Olomoucí, která by se ráda vrátila mezi elitní čtyřku postupující přímo do čtvrtfinále. Jenže trenér Ridery Miloš Holaň má k dispozici plně zotavený tým.

Ten se bude bránit před útoky třetí Sparty. Pražané mohou také teoreticky skončit první, za Východočechy zaostávají o sedmnáct bodů a odehráli o jeden zápas méně. Nejlepší celek posledních měsíců slavil desetkrát z posledních jedenácti klání. Výhry sbírá od konce listopadu, kdy se do klubu vrátil kouč Miloslav Hořava.

„Působí to až neuvěřitelně, jako kdyby byl Miloš kouzelník,“ říká sportovní ředitel Petr Ton. „Když přicházel, o přímém postupu jsme raději moc nemluvili. Bylo to jen přání. Nyní je to jasný cíl, jsme třetí a útočíme na druhou pozici.“

Hořava tým vedl poprvé proti Karlovým Varům, kde úspěšné tažení zahájil. Ve středu se na led Energie vrací. Západočeši si věří, zvládli čtyři z pěti posledních utkání a doma triumfovali čtyřikrát v řadě.

V problémech se ocitá mistrovský Třinec, který padl v sedmi z posledních devíti duelů a jeho čtvrtá příčka se ocitá v ohrožení. Naposledy Oceláři podlehli v pondělí přímému konkurentovi z Hradce.

O další důležité body bojují Slezané v Liberci, který je šestý a plánuje se zařadit hned vedle Mountfieldu. Východočeši současně hrají doma s dvanáctým Litvínovem. Severočeši jsou pět bodů před posledním Kladnem.

Právě Rytíře čeká speciální střetnutí s Mladou Boleslaví. Jednapadesáté narozeniny slaví hrající majitel Jaromír Jágr, který chce tým zbavit po roce další baráže. Má ideální příležitost, Bruslaři na kluzištích soupeřů prohráli desetkrát za sebou.

Ve zbylém duelu se proti sobě staví desátá Kometa s osmou Plzní. Oba celky od sebe v tabulce dělí pět bodů.