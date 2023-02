Finská zima nechybí vůbec nikomu, říká Rekonen a vyhlíží play off

„Rozhodování bylo velice jednoduché. Jsem tu spokojený, s rodinou se nám v Plzni žije dobře. Tým je kvalitní, stadion a jeho zázemí na skvělé úrovni, nerozmýšlel jsem se dlouho,“ svěřil se devětadvacetiletý Rekonen, rodák z Helsinek.

Je složitější překonat gólmany v české extralize než ve finských a švédských soutěžích?

Dobrá otázka. Ale odpověď je vlastně jednoduchá. Myslím, že všude je to podobně těžké.

Máte velkou rodinu, vánoční svátky jste trávili daleko od domova. Přenesli jste si sem nějaké tradice?

Vánoce a Nový rok jsou rodinný čas, v tom se pro nás nic nezměnilo. Jen tady nejste zvyklí na Santa Clause. Na Štědrý den jsme šli na náměstí pro betlémské světlo, i dárky si rozdali 24. prosince.

Co nejvíc z domova postrádáte?

Moje a manželčiny rodiče. Že s nimi nemohou trávit naše děti více času. Jinak mi tu z Finska nic nechybí. Saunu máme v kabině, takže ani po té se mi nestýská. Naopak, do Finska bych si určitě vzal tu přátelskou a veselou atmosféru z české hokejové kabiny.

Nám zase nechybí chladná severská zima.

Zima je tu rozhodně lepší než u nás ve Finsku! (smích) Myslím, že ta ze severu nikomu a nikdy nechybí. V Plzni se mi opravdu moc líbí. Všechno je blízko, v docházkové vzdálenosti. Město je pěkné, s rodinou si to tady užíváme.

Jaká místa jste si oblíbili?

Zimní stadion, to je moje oblíbené místo.

Opravdu?

Nejstarší syn chodí na základní školu v Benešově ulici, další dvě mám ve školce. Sportují, trénují hokej, do toho moje tréninky a zápasy. Proto říkám, že stadion je moje oblíbené místo. Trávím tady vážně hodně času.

A když jste měli v reprezentační pauze tři dny volna?

Tak jsem je strávil s rodinou. Užíval jsem si dětí, k tomu si dal pivko, dobré jídlo, odpočíval.

Teď už máte před sebou závěr základní části. Pomohla přestávka, abyste doplnili síly?

Měli jsme dobré tréninky, hodně se bruslilo, bylo to náročné. Ale je dobře, že byl prostor na to, abychom se připravili na zbytek základní části a play off. Bylo to potřeba.

V posledních kolech jste moc nebodovali, co je třeba ve hře zlepšit, aby se to zase změnilo?

Hlavně přesilovky a oslabení. Při hře pět na pět hrajeme dobrý hokej, ale speciální situace jsou v zápasech klíčové. Je třeba lépe bránit oslabení a lépe využívat početní převahu. A také hrát dobře celý zápas, ne jednu nebo dvě třetiny.