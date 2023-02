Oceláře probral budíček. Věřím, že nás výhra nakopne, říká kanonýr Daňo

Věřím, že nás výhra nakopne Bodově nejvydařenější zápas sezony předvedl proti Kladnu třinecký útočník Marko Daňo. Dva góly dal a na dva nahrával. „Trochu jsme změnili lajny a sedělo nám to,“ řekl Daňo, který je s 24 góly nejlepším střelcem tohoto ročníku extraligy. „Věřím, že nám to bude fungovat i v dalších zápasech. Jsem rád, že jsme se i s Růžou (Martin Růžička dal jeden gól – pozn. red.) konečně nakopli a mohli pomoci mužstvu dobrým výkonem.“ S posledním Kladnem jste o výhru bojovali do samého závěru. Čím to bylo?

Oni hrají o život, každý zápas proti nim je velmi náročný. Dnes se to jen potvrdilo. Hráli dobře, využili své šance. Nemůžeme polevit ani na vteřinu. Vypadalo to, že zápas, který jsme měli dobře rozehraný, jsme ztratili, ale nakonec jsme se semkli a zvládli jsme ho. Co jste si říkali, když jste ve druhé třetině ztratili vedení 3:1 a šli do šatny za nerozhodného stavu?

Že se nic neděje, že do toho musíme dál jít s čistou hlavou. Věřili jsme, že jsme silnější, což se nakonec ukázalo. Trochu nás zbrzdil jejich čtvrtý gól ve třetí třetině, ale ukázali jsme svou sílu. Gól na 3:4 dal Jágr. Co jste jeho akci, kdy vybojoval u zadního mantinelu puk a najel si před branku, říkal?

On čeká, až se na něj bek nalepí, a dokáže se od něj odpoutat. S tou svou dlouhou hokejkou se velmi těžce od puku odstavuje. Byla to pěkná akce, ale na konci zápasu jsme byli šťastnější my. Na 4:4 jste vyrovnali poté, co fandové vyvěsili transparent s budíkem a skandovali: Budíček! Budíček! Pomohlo vám to?

K tomu se nebudu vyjadřovat. Martin Růžička dvakrát netrefil odkrytou branku, ale čtvrtý gól dal z nejtěžší pozice bekhendem. Tím utkání rozhodl i Tomáš Marcinko. S nadsázkou – nenabádali vás trenéři, ať tak raději střílíte všichni?

Řekli jsme si, že je třeba střílet jakkoliv. (usmál se) Je vidět, že góly někdy nepadnou ani ze stoprocentní šance, ale třeba zpoza brány. Pořád je však potřeba věřit a jít gólům naproti. V poslední době jsme měli hodně nevydařených zápasů. Věřím, že nás ta výhra nakopne. Teď si oddechneme a po pauze budeme ještě lepší.