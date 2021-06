Led místo výběhu sjezdovky. Ale možná je to těžší, culí se kouč Litvínova

Lyžařský svah zdolával tým v přípravě jen jednou v prvním tréninkovém cyklu. „Jenže nás omezovalo počasí, není ideální běžet nahoru, když to klouže. Takže jsme pak vybíhali schody, ty nám v tréninku zůstaly každé úterý, protože potřebujeme sílu do nohou dostat,“ prozrazuje slovenský mistr světa.

Hráči jsou radši na bruslích než v teniskách. „Mě se sice výběh netýkal, já ten čas trávil na airbiku, což není až taková výhra. Led je komfortnější,“ míní obránce Matěj Stříteský, navrátilec do Litvínova.

Na mosteckém zimáku se chemici potí v pondělí, ve středu a v pátek. A budou až do dovolené, kterou nastupují 2. července.

„Led v tomhle období je pro mě nový. A velmi dobrý. Máme hodně mladých kluků, víme, jaká byla sezona minulý rok, moc jsme toho nenatrénovali, juniorka vůbec nic. Nechci říct, že něco doháníme, ale nějaké nácviky si musíme procvičit, v sezoně tolik času nebude,“ osvětluje „ledovou“ motivaci Országh.

Věnuje se hlavně nácvikům a pilování techniky. „Taktické věci přijdou na řadu až v létě, až budeme všichni spolu. Teď trénujeme kličky, hrany, bruslení, různé hry na malém prostoru. Podobá se to spíš individuálnímu tréninku. Není to bezduchý běh nahoru. Máme čas vychytat mouchy, hráče si zastavit a ukázat jim správné řešení. V sezoně už to tolik nejde, protože bývá hektická,“ tvrdí trenér.

Meziblok na zimním stadionu konzultoval s kolegy, kteří ho zařazují pravidelně. Zajímal se o podrobnosti, aby nedošlo ke zbytečným zraněním. „V Banské Bystrici je centrum, kam chodí hráči z NHL dvakrát týdně na led. Děláme cviky, aby si kluci roztáhli třísla, bedra, posílili si partie, které budou potřebovat. Na ledě je ten trénink přirozenější. Zaklepu to, zatím jsme bez svalových zranění,“ těší Országha, který ve slavné NHL odehrál 295 zápasů.

Dalším plusem je, že koncem července už budou hráči připraveni k tréninku na bruslích. „Jindy jsme čtyři měsíce od ledu odstřihnuti, na všechno si zvykáme, výstroj mi překáží, tlačí mě, je to nepohodlné. Týden bojuješ sám se sebou, než abys trénoval. Takhle je přechod plynulejší,“ pochvalují si Stříteský i Országh: „Po jednom zahřívacím tréninku už budeme moct makat naplno, neztratíme týden jako dřív.“

Kádr Vervy ještě není kompletní. Stále se rokuje se střelcem Jarůškem. „A dál hledáme vhodné typy do útoku, máme ještě jedno místo volné pro legionáře,“ prozrazuje trenér. „Cizinci ještě nespěchají, po mistrovství světa se trh otevře víc a možná začnou chodit další nabídky od hráčů z Ameriky.“