Chezičko má milovaná! I „Otík“ Lukeš prodloužil v hokejovém Litvínově

„Novou smlouvu si uhrál. Sice v úvodu minulé sezony jeho výkony nebyly takové, jak si představoval, ale to se týkalo celého mužstva. Navíc pro starší hráče byly smrtící covidové karantény a návraty, třikrát dostali ťafku. Pak se začal zvedat a ukázal, že je platný. Dokud bude lepší než mladší hráči, proč by u nás neměl místo? Jsme rádi, že pokračuje, a věříme, že pomůže tým dostat do play off,“ uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Osmatřicetiletý Lukeš je symbolem klubové věrnosti, v extralize jiný dres nenosil. Dvanáctkrát v kariéře překonal hranici třiceti bodů za sezonu, ta příští bude už jeho šestnáctá. Bilanci v elitní soutěži má 806 startů, 253 gólů a 357 asistencí. V uplynulém ročníku byl čtvrtým nejproduktivnějším chemikem s 32 kanadskými body (12+20).



„Franta solidními výkony potvrdil, že je stále platný hráč. Formace s ním, Pospíšilem a Hüblem nás táhla na konci ročníku,“ řekl trenér Vladimír Országh.

Při příležitosti prodloužení smlouvy natočil litvínovský klub skeč v aranžmá filmu Vesničko má středisková s názvem Chezičko má milovaná. Hokejová dvojčata si zahrála ve slavné scénce, kdy se cestou do práce k šoférovi Pávkovi přidá jeho závozník Otík. A pak si spolu povyskočí.

„Napadlo to Honzu Švarce z marketingového oddělení, že když jsme měli nejdříve video s Vantou Hüblem na zahrádce, chtělo by to na tu jejich spolupráci takhle navázat. Natáčeli jsme ve vesničce za Kadaní. A kluci jsou rození herci. Franta se neurazil, že hrál Otíka, byla to sranda,“ prozradil tiskový mluvčí klubu Ondřej Vlk.



Lukeš se v počtu odehraných utkání, bodů a gólů řadí na třetí místo klubových tabulek a v počtu asistencí dokonce na druhou příčku za Hübla, s nímž tvoří dvojici už od sezony 2010/11.

Dvaačtyřicetiletý Hübl podepsal nový, také roční kontrakt už na sklonku března. Oba se výrazně podepsali pod historický titul z roku 2015. Lukeš v rozhodujícím, sedmém zápase finále v Třinci dal oba góly, na ten druhý mu před prázdnou branku při power play soupeře nezištně přihrál právě Hübl. „Chtěl bych ještě s Litvínovem zažít něco pěkného,“ svěřil se Hübl. Pokud to zažije, tak i se svým dlouholetým parťákem.