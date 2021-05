Obránce Hrbas z Mladé Boleslavi posílil hokejisty Litvínova

„Jsme rádi, že jsme získali do našich řad zkušeného obránce, který už má něco za sebou,“ uvedl litvínovský trenér Vladimír Országh. „Je to hráč, který je zodpovědný směrem dozadu, má dobrou přihrávku a umí dobře podporovat útok. Věřím, že bude zapadat do našeho systému. Očekáváme, že nahradí hráče, kteří odešli a zaplní místa, která jsou volná.“

Odchovanec plzeňského hokeje naposledy působil v Mladé Boleslavi, v uplynulé sezoně zvládl včetně play off vinou zranění jen 26 zápasů a zapsal si pět asistencí. Rok předtím byl klíčovým obráncem Bruslařů. V nejvyšší soutěži má bilanci 323 startů a 80bodů (26+54). Patnáctkrát také oblékl dres národního týmu, působil v zámoří, ve Spartě a Vítkovicích, v Chabarovsku zvládl 25utkání v KHL.

„Jsme rádi, že se nám podařilo Marka přivést. Je to perspektivní obránce a věříme, že u nás naváže na své výborné výkony z předešlých let,“ uvedl generální ředitel klubu Pavel Hynek.